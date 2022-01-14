مستشفى جامعة سيول يدير ويشغل مستشفى الجهراء الجديد في الكويت

ⓒ SEOUL NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

من المتوقع أن يبرم مستشفى جامعة سيول الوطنية عقدا خاصا لمشروع إدارة وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد في الكويت خلال النصف الأول من هذا العام. وتبلغ قيمة العقد تريليونا و400 مليار وون، أي حوالي مليار و200 مليون دولار.

وأوضح المستشفى الكوري أنه اختير كمفاوض أول للمشروع في عام 2019 بعد التغلب على مؤسسات طبية أجنبية بارزة، إلا أن الجدول الزمني للمشروع تم تأخيره بعض الشيء بسبب الصعوبات في إرسال الكوادر الطبية الضرورية نتيجة لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن يتحمل مستشفى سيول مسؤولية إدارة المستشفى الكويتي بما في ذلك العلاج والإدارة وبناء نظام المعلومات في المستشفى وتدريب الطواقم الطبية هناك. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة التشغيل المقدمة من الجانب الكويتي حوالي 5 تريليونات وون خلال 5 سنوات.

ويضم المستشفى في مدينة "الجهراء الجديدة" في الكويت 1,234 سريرا. وتتكون جميع الغرف فيها من سرير واحد فقط.

ويتكون المستشفى من 8 مبان، وتبلغ مساحته 440 ألف متر مربع ليمثل 4 أضعاف مستشفى "سيول آسان" الذي يعد أكبر المستشفيات الفردية في البلاد.

كما يضم المستشفى الجديد 32 غرفة كبيرة للعمليات الجراحية بما في ذلك غرفتان خاصتان للعمليات الهجينة، ويضم 115 غرفة للرعاية الطبية.

علاوة على ذلك سيوجد فيه 135 عيادة متنوعة. ومن أجل إدارة المستشفى الكويتي، يخطط مستشفى جامعة سيول لإرسال حوالي 150 شخصا بمن فيهم 50 من الطواقم الطبية.

وكان المستشفى الكوري قد حصل على أول عقد لإدارة مستشفى عام في الخارج من خلال إبرام عقد مع مستشفى خليفة التخصصي في الإمارات وظل يديره ويشغله حتى اليوم بشكل ناجح.

ويُنظر إلى فوزه بالعقد مع مستشفى الجهراء الجديدة في الكويت على أنه عبارة عن تحقيق المزيد من القيمة المضافة في الصناعة الطبية المحلية.