الجهود الحثيثة لتدعيم أواصر التعاون بين كوريا ومصر

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التقى السفير الكوري بالقاهرة "هونغ جين اوك" بوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري "خالد عبد الغفار" مؤخرا لبحث سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية فى المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتكنولوجية.

وأكد الوزير المصري حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الكوري مشيرا إلى العلاقات التاريخية والتطورات الإيجابية بين البلدين، خاصة بعد إنشاء الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

واعتبر عبد الغفار هذا المشروع التعليمي أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، حيث يهدف إلى تزويد سوق العمل المصرية بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على أعلى مستوى فني.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية، خاصة في المجالات التكنولوجية، فضلا عن تبادل الخبرات، وزيادة مجالات التعاون بين الجانبين في جميع التخصصات، ومنها: التعليم الفني، والتدريب المهني، وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن جانبه، أكد السفير الكوري على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية وأشاد السفير هونغ بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان آليات التعاون بين مصر وكوريا للاستفادة من الخبرة الكورية فى مشروعات الجامعات التكنولوجية الجديدة المزمع بدء الدراسة بها فى شهر سبتمبر في هذا العام.