قانون الحجر الصحي في كوريا الشمالية

ⓒ YONHAP News

امتدت جائحة كورونا إلى ما يقرب من عامين. والأسوأ من ذلك، أن الانتشار السريع للمتحور أوميكرون جعل العالم بأسره شديد التوتر منذ أواخر العام الماضي. وقد رفضت كوريا الشمالية حتى الآن عروض المساعدة في مجال اللقاحات، وبدلا من ذلك، التزمت بإجراءاتها الخاصة لمكافحة الفيروس، وأبقت حدودها مغلقة. ففي أغسطس من عام 2020، أعلنت كوريا الشمالية قانونا طارئا جديدا لمكافحة الأوبئة مكونا من خمسة فصول و70 مادة، لتشديد قواعد الحجر الصحي محليا.





فازت "كيم جي أون" بجائزة في مسابقة نظمتها وزارة العدل في العام الماضي حول استجابة كوريا الشمالية لوباء كورونا، والتعاون المستقبلي بين الكوريتين في مجال الحجر الصحي.

الطبيبة "كيم جي أون ":

ضرب فيروس تنفسي جديد نشأ في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، العالم بأسره في عام 2020 تحت اسم فيروس كورونا الجديد. وفور سماع أنباء تفشي الفيروس الجديد، أغلقت كوريا الشمالية حدودها. في البداية، ربما اعتقدت كوريا الشمالية أن المرض المعدي سيختفي في غضون فترة قصيرة، لكنها فهمت بعد ذلك أن الأمر سيطول، ووجدت أنه من الضروري التوصل إلى تدابير أكثر استباقية. لهذا السبب أصدرت كوريا الشمالية قانون الطوارئ للوقاية من الأوبئة. يركز نظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية في الغالب على الوقاية من الأمراض المعدية، وتتخلف البنية التحتية الطبية في الشمال عن المعايير العالمية. وهكذا يمكن فهم إغلاقها السريع للحدود في هذا السياق.





أنشأت كوريا الشمالية قسما للصحة في اللجنة الشعبية المؤقتة التابعة لها في عام 1946 ووضعت مبدأ عاما مفاده أن الدولة يجب أن تضمن صحة الناس. وتبنت الدولة قانون الصحة العامة في عام 1980 لتحديد مبدأ الرعاية الصحية بطريقة أكثر تحديدا ومنهجية.

الطبيبة "كيم جي أون ":

ينص قانون الصحة العامة الذي سُن في 3 أبريل من عام 1980 على أن أساس الطب الاشتراكي هو الطب الوقائي. وبموجب هذا المبدأ، تركز إدارة جميع الأمراض، بما في ذلك الأمراض المعدية، على الوقاية. يزور الأطباء في كوريا الشمالية السكان في مناطقهم ويشرحون لهم كيفية الحفاظ على صحتهم وعدم الإصابة بأي مرض معدٍ. على سبيل المثال، ينصح الأطباء الناس بغسل أيديهم جيدا، وارتداء أقنعة الوجه، والامتناع عن التحرك وإخطار الطاقم الطبي بمسار تحركاتهم مسبقا.





في كوريا الشمالية، تقوم وحدة التفتيش الصحي المكونة من مسؤولي الرعاية الصحية أو مكافحة الأمراض وبعض المواطنين المختارين، بفحص شامل للظروف الصحية ليس فقط في المدارس والمؤسسات والمطاعم ولكن أيضا في المنازل، من أجل الوقاية من مختلف الأمراض بما في ذلك الأمراض المعدية.

الطبيبة "كيم جي أون ":

كما نعلم، يرتبط سوء الصرف الصحي بانتقال الأمراض. يدخل المسؤولون عن التفتيش الصحي الشركات والمصانع وحتى المنازل في أي وقت للتحقق من الظروف الصحية هناك. إذا كان المكان يفي بمتطلبات النظافة، يضع المسؤولون ملصقا بالموافقة على البوابة. إذا فشل أحد الأماكن في ذلك، يتم إرفاق ملصق أسود على البوابة. قد يشعر الأفراد بالحرج ويتعرضون لضغط شديد إذا تم وضع الملصق الأسود على بوابة منزلهم. إذا حصلت الشركات أو المطاعم على ملصق أسود، فسوف تعاني من مشاكل، مثل تعليق العمل. ولذا، لا عجب أن يخاف المواطنون العاديون من مسؤولي تفتيش النظافة.





تبنت كوريا الشمالية قانون الوقاية من الأمراض المعدية في عام 1997. وتم تعديل القانون لاحقا أربع مرات لوضع قواعد أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية قبل أبريل 2020، عندما تم تعديله مرة أخرى. فقبل ذلك بشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا. وربما اعتقدت كوريا الشمالية أن الوضع خطير للغاية. وفي أغسطس من ذلك العام، أصدرت قانون الطوارئ للوقاية من الأوبئة.

الطبيبة "كيم جي أون ":

في حين أن قانون الوقاية من الأمراض المعدية يتعلق فقط بالأمراض المعدية، فإن قانون الطوارئ للوقاية من الأوبئة يتعامل مع هذه الأمراض كقضية وطنية. بموجب القانون الجديد، عندما يشكل مرض معدٍ خطرا كبيرا على سلامة الدولة، فقد تعلن الدولة حالة طوارئ وطنية والانتقال إلى نظام الحجر الصحي الطارئ. يشمل النظام الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ للأوبئة القيادة المركزية للطوارئ للاستجابة للأوبئة بقيادة رئيس مجلس الوزراء والجيش ووكالة المخابرات ومكتب المدعي العام والشرطة ومسؤولي الصحة. أي أن القانون يحشد كل الوسائل الممكنة للسيطرة على المجتمع. هذا يختلف تماما عن نظام الحجر الصحي الطارئ السابق للبلد. علاوة على ذلك، يحدد القانون وحدات مختلفة مسؤولة عن نقل واحتواء وعلاج المرضى. يبدو أن كوريا الشمالية تحاول إدارة الوضع الوبائي بطريقة صارمة وحذرة للغاية بناء على هذا القانون.





يتكون القانون الجديد الخاص بحالة الطوارئ لجائحة كورونا من خمسة فصول و70 مادة. وبموجب المبدأ الأساسي لتنفيذ إجراءات مضادة سريعة وفعالة لمنع دخول وانتشار أي مرض معد، يحدد القانون كيفية الاستجابة للمرض، وإنشاء نظام وطني للاستجابة للطوارئ ومحاسبة منتهكي القانون، كما يحدد مستويات مختلفة من التنبيهات والتدابير المضادة المتعلقة بالأمراض، وفقا لانتشار العدوى وخطر الإصابة بالأمراض المعدية.

الطبيبة "كيم جي أون ":

يتم تصنيف الحجر الصحي الطارئ إلى المستوى 1 والمستوى الخاص والمستوى الخاص جدا. يتم إصدار تنبيه المستوى 1 عندما يكون هناك احتمال بدخول مرض معدٍ إلى الدولة، بينما يتم إصدار تحذير المستوى الخاص جدا عندما يكون المرض خطيرا لدرجة أنه يمكن أن يعرض سلامة الشعب للخطر. أعتقد أن المستوى الخاص جدا يتم تطبيقه على وضع كورونا . عندما كان يتفشى مرض معدٍ في كوريا الشمالية في الماضي، كان أطباء الأسر والأطباء في مراكز الحجر الصحي المحلية يفحصون المرضى المصابين ويعالجونهم. وفي بعض الأحيان، كان المرضى أنفسهم ينتقلون إلى مكان آخر للعلاج. لكن بموجب القانون الجديد، فإن هناك مجموعة تكون مسؤولة وحدها عن نقل المرضى بسرعة، بينما تتولى مجموعتان أخريان مسؤولية احتواء المرضى وعلاجهم، على التوالي. تعني كلمة احتواء هنا منع المرضى من التنقل وإبقاءهم تحت المراقبة. هذا الجزء يجعل قانون الحجر الصحي الطارئ الجديد مختلفا بشكل واضح عن قانون الوقاية من الأمراض المعدية السابق. ربما تدرك كوريا الشمالية جيدا أهمية منع انتشار فيروس كورونا.





يغطي القانون الجديد أيضا المبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل المرضى المصابين بأمراض معدية، والتطهير الشامل للمناطق ذات الصلة، والمراقبة الدقيقة لمن اتصلوا بالمرضى، والسلوك في أماكن الحجر الصحي .

الطبيبة "كيم جي أون ":

أتذكر أن كوريا الشمالية قامت بتشغيل مناطق حجر صحي منفصلة في أوائل ومنتصف التسعينيات، عندما اندلعت عدوى التيفوئيد في البلاد. في ذلك الوقت، كان هناك الكثير من المرضى لدرجة أن العيادات خصصت طابقا واحدا بالكامل للمرضى، مع استخدام الأرضية كمنطقة حجر صحي. في الماضي، كان من المفترض أن يبقى مرضى الحصبة في المنزل للعزل الذاتي. لكن كوريا الشمالية تفرض قواعد الحجر الصحي الجديدة بشكل أكثر صرامة، لأنها تعتقد أن الوضع الحالي مختلف. ليس من السهل على الناس العاديين دخول بيونغ يانغ حتى في الأوقات العادية. ووسط الوباء الآن، أتخيل أن كوريا الشمالية تتحكم في دخول العاصمة بشكل أكثر إحكاما.





في حين أن القانون السابق بشأن الوقاية من الأمراض المعدية ينص ببساطة على عقوبات جنائية وإدارية لمخالفي القانون، فإن قانون الحجر الصحي الجديد يصف العقوبات القانونية لأخطاء مماثلة بمزيد من التفصيل، كما يميز بين العقوبات المفروضة على الأفراد وتلك المفروضة على الجماعات، ويوضح أنواع ومستويات العقوبة.

الطبيبة "كيم جي أون ":

أدنى عقوبة للأفراد هي غرامة قدرها 5000 وون كوري شمالي. على سبيل المثال، أولئك الذين لا يرتدون أقنعة وأولئك الذين لا يتبعون قواعد الحجر الصحي في المنزل يتعرضون لغرامة قدرها 5000 وون. بالنسبة للمواطنين العاديين، يمثل هذا المبلغ عبئا كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار أن العامل الكوري الشمالي العادي يحصل على راتب شهري يتراوح بين 5000 و7000 وون، حتى 7 سبتمبر 2021. تتراوح الغرامات المفروضة على المنظمات والمؤسسات بين 10 آلاف ومليون وون. يخضع عدم تعقيم الأماكن العامة لغرامة قدرها 50 ألف وون. التخلص من الطعام أو استخدام البضائع بشكل غير صحيح وإحضار أشياء مجهولة الهوية من الخارج يُعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون وون. في الواقع، الغرامات هي أقل عقوبة. تشمل العقوبات الأشد العمل بدون أجر، والسجن، وحتى عقوبة الإعدام. تبدو عقوبة الإعدام على انتهاكات قانون الحجر الصحي أمرا مشينا، لكن يمكن لكوريا الشمالية فرض هذا الإجراء المتطرف باستخدام قواعد الحجر الصحي كذريعة للتخلص من شخص ما، وليس فقط لمعاقبة منتهكي القواعد.

ينص القانون أيضا على عقوبات قانونية على الأجانب المقيمين في كوريا الشمالية. فبموجب القانون، إذا فشل الأجانب الذين يعيشون في البلاد خلال فترة الحجر الصحي الطارئ في الامتثال للقواعد أو قاموا بتعطيل الجهود المتعلقة بالحجر الصحي، فيجب عليهم دفع غرامة تتراوح بين 10 آلاف وون ومليون وون. وإذا اعتبرت المخالفة جسيمة، يطردون من البلاد.

الطبيبة "كيم جي أون ":

في السابق، كان عدد قليل جدا من القواعد الكورية الشمالية ينص على معاقبة الأجانب. هذه المرة، تضمّن القانون الجديد عقوبات على الأجانب ربما لأن منشأ كورونا كان في الخارج، والمزيد من الناس يدخلون ويخرجون من كوريا الشمالية، مقارنة بالماضي. أيضا، قد لا يلتزم الأجانب في الشمال بقواعد كوريا الشمالية بشكل صحيح، وتعتقد بيونغ يانغ أن هذا قد يساهم في نشر الفيروس. يقدم القانون الجديد وصفا مطولا للإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لبروتوكولات الحجر الصحي. يبدو أن كوريا الشمالية جادة في تطبيق القواعد وفرض عقوبات قاسية على المخالفين.





يبدو أن كوريا الشمالية متوترة للغاية بشأن ظهور المتحور أوميكرون. فوفقا للتقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية حول كورونا يوم 17 ديسمبر، أجرت وزارة الصحة في كوريا الشمالية اختبارات كورونا على حوالي 48 ألف شخص حتى 9 ديسمبر لكنها لم تجد أي حالات مؤكدة. ورسميا، لم تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالة إيجابية لكورونا حتى الآن، كما رفضت عروض بتلقي اللقاحات مرتين.

الطبيبة "كيم جي أون ":

لم تسجل كوريا الشمالية أي حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لكنني أشك في ذلك. ومع ذلك، لن يكون عدد حالات الإصابة مرتفعا كما نتوقع، نظرا للضوابط الصارمة على الحدود وإجراءات الإغلاق. حتى كوريا الجنوبية تكافح للتعامل مع الجائحة، على الرغم من نظام الاستجابة الطبية المتقدم. البنية التحتية للرعاية الصحية في كوريا الشمالية سيئة للغاية. وإذا مات الكثير من الناس بسبب كورونا وإذا لم تستطع الدولة التعامل مع العدد الكبير من الجثث، فسوف تتسرب شائعات حول الوضع المتأزم، بغض النظر عن مدى سيطرة الدولة في كوريا الشمالية على المجتمع. لكن لا يوجد مثل هذه الأخبار. أعتقد أن الحصار الصارم الذي تفرضه كوريا الشمالية على انتشار العدوى كان ناجحا بطريقة ما.

ويشير عدد من المحللين إلى أن قانون الحجر الصحي الطارئ في كوريا الشمالية يوجد به العديد من القيود، من حيث التصنيف غير الملائم لمخاطر الأمراض المعدية، مع عدم وجود مواد حول التعاون الدولي. ويقول معظم الخبراء إن كوريا الشمالية بحاجة إلى تحويل تركيزها من القيود الحدودية إلى الوقاية والعلاج، وكذلك التعاون مع المجتمع الدولي.

الطبيبة "كيم جي أون ":

في خضم الجائحة، أصبح التعاون الدولي مهما بشكل متزايد، لكن القانون الكوري الشمالي لا يحتوي على أي مادة حول هذا الأمر. في الوقت الحالي، الحل الوحيد لكوريا الشمالية هو إغلاق بابها أمام العالم الخارجي. لكنني أعتقد أن سياسة كهذه لن تؤدي إلا إلى تدهور حياة الناس. تشعر كوريا الشمالية بقلق عميق من أن المرض المعدي قد يدخل البلاد. بالتعاون مع المجتمع الدولي، يمكن أن تقترح كوريا الجنوبية إنشاء نظام تفتيش عبر السيارات في المناطق الحدودية في كوريا الشمالية حتى تشعر كوريا الشمالية بأنها أقل تخوفا من جلب البضائع من الخارج. التوفير المستقر للسلع والمنتجات من شأنه أن يؤدي إلى تحسين سبل العيش العامة في الشمال. يبدو أن كوريا الشمالية تعتقد أن إغلاق الحدود هو في مصلحة البلاد، ولكن نأمل أن تدرك أن الأمر ليس كذلك وأنها لا يمكن أن تُبقي شعبها محبوسا إلى الأبد.





لمكافحة جائحة كورونا، فإن التعاون الدولي يعتبر أمرا ضروريا. وتحتاج الكوريتان، اللتان تشتركان في الحدود، إلى تعزيز التواصل الأكاديمي وابتكار حلول مفصلة معا. وبعبارة أخرى، من المهم للغاية أن يتعاون الجانبان ويستجيبا بشكل مشترك للجائحة. وبعد ذلك، سيتعين عليهما أيضا وضع خطط محددة حول التعاون في مجال الرعاية الصحية في حقبة ما بعد جائحة كورونا.