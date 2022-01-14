فوز الممثل أوه يونغ سو بجائزة أفضل ممثل مساعد في غولدن غلوب

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فاز الممثل الكوري "أوه يونغ سو" البالغ من العمر 78 عاما بجائزة غولدن غلوب في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراسي عن دوره في المسلسل "لعبة الحبار" في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب التاسع والسبعين الذي أقيم اليوم الاثنين في لوس إنجلوس بالولايات المتحدة دون حضور جماهيري أو بث تلفزيوني.

بهذا أصبح الممثل "أوه" أول ممثل كوري يفوز بجائزة غولدن غلوب في فئة التمثيل، متغلبا على منافسيه الثلاثة "بيلي كرودوب"، و"مارك دوبلاس"، و"كيران كولكن". أما عن جائزة أفضل ممثل، فقد ذهبت إلى "جيريمي سترونغ" عن دوره في مسلسل "الخلاقة" متجاوزا الممثل الكوري "لي جونغ جيه" بطل مسلسل "لعبة الحبار" الذي كان يتنافس في نفس الفئة.