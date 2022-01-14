يينا العضوة السابقة في فرقة إزوان تبدأ ممارسة نشاطها كمطربة منفردة

هالة عباس: أدعو وأصلي وأواجه التحديات
2022-01-14
#أخبار الساحة الفنية l 2022-01-17
بدأت المطربة "تشيه يينا" العضوة السابقة لفرقة "إزوان" ممارسة نشاطها كمطربة منفردة بإصدار ألبومها المنفرد بعنوان "مبتسم" اليوم الاثنين.
وبدأت المطربة "تشيه" نشاطها الغنائي عام 2018 كعضوة في فرقة "إزوان" التي تم تفكيكها في شهر أبريل من العام الماضي.
2022-01-14
2022-01-14
2022-01-14
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