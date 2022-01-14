ألبوم باتر لفرقة بي تي إس يتصدر مخطط كاون للألبومات

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بِيع من ألبوم "باتر" لفرقة "بي تي إس" بعدد يُقدَّرُ بمليونين و999 ألفا و407 نسخ خلال العام الماضي، متصدرا مخطط "كاون" للألبومات الذي تديره الجمعية الكورية للمحتويات الموسيقية للعام السادس على التوالي.

ويتم تصنيف مخطط "كاون" للألبومات من خلال تجميع مبيعات الألبومات التي صدرت لمطربين من كوريا الجنوبية، داخل وخارج البلاد. أما في مخططي الأغاني الرقمية والاستماع، فقد تصدَّرتهما أغنية "سيليبريتي" للمطربة "آيو".

وتجاوز إجمالي عدد مبيعات ألبومات فرقة "بي تي إس" 30 مليون نسخة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2021.