يوزو العضوة السابقة في فرقة غيرل فريند تبدأ نشاطها الفردي





من المقرر أن تبدأ المطربة "يوزو" العضوة السابقة لفرقة "غيرل فريند" نشاطها الفردي بالكشف عن ألبومها المنفرد بعنوان "ريك" يوم الثامن عشر من يناير.

وقد بدأت المطربة "يوزو" نشاطها الغنائي كعضوة في فرقة "غيرل فيرند" التي تم تيفكيكها في شهر مايو من العام الماضي بعد حوالي 6 سنوات من ترسيمها.