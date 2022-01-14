كيوهيون عضو فرقة سوبر جونيور يكشف ألبوما جديدا الأسبوع القادم

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سيكشف المطرب "كيوهيون" عضو فرقة "سوبر جونيور" عن ألبومه الجديد الرابع بعنوان "قصة حب" يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، ليكون آخر ألبوم في سلسلة ألبوماته تحت شعار "مشروع: موسم"، حيث ظل المطرب "كيوهيون" يكشف عن أغنية جديدة في كل موسم.