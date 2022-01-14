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كيوهيون عضو فرقة سوبر جونيور يكشف ألبوما جديدا الأسبوع القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2022-01-17

من أغانى القمة

ⓒ LABEL SJ

سيكشف المطرب "كيوهيون" عضو فرقة "سوبر جونيور" عن ألبومه الجديد الرابع بعنوان "قصة حب" يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، ليكون آخر ألبوم في سلسلة ألبوماته تحت شعار "مشروع: موسم"، حيث ظل المطرب "كيوهيون" يكشف عن أغنية جديدة في كل موسم.

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