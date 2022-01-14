تأجيل حفل فرقة ستري كيدز في السعودية

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وصلت فرقة "ستري كيدز" يوم الرابع عشر من يناير إلى الرياض لإحياء حفل جماهيري. وكان في استقبال الفرقة حشود كبيرة من معجبيها في المطار للترحيب بالفرقة التي تحظى بشعبية واسعة في السعودية.

وكان من المنتظر أن تقيم الفرقة حفلها الغنائي في "بوليفارد بلس" الملاصقة بمنطقة "بوليفار رياض سيتي" يوم الجمعة الماضي، لكن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، فتم تأجيل الحفل إلى أجل غير مسمى، مما أحزن الجمهور المتشوق للحفل.

يشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الجديد للحفل.

وبعد تأجيل حفلهم، وصل أعضاء فرقة "ستري كيدز" إلى دبي لإقامة حفل في أكسبو 2020 دبي.