(13) 택도 없지

수아: 가끔 너 하나만 생각해 하잖아. 언니는 그게 돼?

أحيانا يقولون فكر في نفسك وحسب. هل يمكنك فعل هذا؟

Can you do that?

현주: 택도 없지.

مستحيل.

여기는 첫째, 여기는 둘째,

هنا الطفل الأول، وهنا الثاني.

여기는 셋째, 여기는 남편이랑 시댁.

وهنا الثالث وهنا زوجي وأسرته.





شرح التعبير

يعني مستحيل وكلمة 택هي : 턱 ولكنها هنا تُستخدم خطأ وهي تعني "سبب" أو "منطق" وتأتي عادة مع الفعل 없다

يستخدم التعبير للتدليل على أن موقف معين أو حديث معين غير مناسب أو ملائم أو منطقي أو لا يرتقي لمستوى معين. تستخدم عادة 택도 없지 ولكن في الحقيقة التعبير الصحيح هو 턱도 없다 /턱없다.

مثلا:

턱없는 가격이다

سعر غير منطقي

턱 없이 낮은 가격이다/ 턱없이 높은 가격이다.

يعني سعر رخيص أو غالي بشكل غير منطقي

- يمكن استبدال التعبير بتعبير آخر وهو 말도 안 되다 يعني مستحيل أو غير منطقي





شرح الأمثلة

① 가: 이 정도면 5명이 충분히 먹을 수 있겠지?

أ‌. هذه الكمية تكفي 5 أشخاص، أليس كذلك؟

나: 택도 없지. 이거 가지고 3명도 못 먹겠다.

ب‌. غير ممكن بالطبع، هذا لا يكفي حتى 3 أشخاص





② 가: 우리 팀이 우승할 수 있을까?

أ.هل سيفوز فريقُنا؟

나: 택도 없지. 우리보다 훨씬 뛰어난 팀이 얼마나 많은데

ب.مستحيل. هناك عدد كبير من الفرق أفضل من فريقنا.