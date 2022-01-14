حقائق صادمة عن التلوث الناتج عن صناعة الملابس

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أوضحت تقارير مدى تأثير الملابس من مرحلة الإنتاج من المواد الخام إلى الملابس وتسويقها واستهلاكها من قبل المستهلك ثم تركها كنفايات. الحذاء يُقَدر بحوالي 12،5 كيلوغراما، والسروال الأزرق 33،4 كيلوغراما، والتي شيرت العادي يعادل 15 كيلوغراما، والجاكيت 13،4 كيلوغراما، والزي الرياضي يعادل 6 كيلوغرامات، والبذلة 16،8 كيلوغراما. إذا أضفنا بعض الأشياء مثل الملابس الداخلية ورباط العنق وغيرها، فسيبلغ الإجمالي حوالي 70 كيلوغراما. أي ينبعث 70 كيلوغراما من الكربون بسبب ملابسنا كل يوم. تساوي هذه الكمية مع كمية انبعاث الكربون عندما ننتقل من العاصمة سيول إلى مدينة "موكبو 목포" الجنوبية من كوريا بالسيارة، والتي تبعد حوالي 370 كيلومترا. الكثير من الناس لا يعرفون مدى انبعاث الكربون لمجرد شراء الملابس ولبسها وتركها في القمامة. بالنسبة للكمية التي نحتاج إليها لإنتاج كيلوغرام واحد من القماش، فهي 23 كيلوغراما من غاز الاحتباس الحراري، وألفي لتر من الماء و4 كيلوواط من الطاقة. يشير ذلك إلى مدى تأثير صناعة الأزياء على البيئة بصورة سلبية وملحوظة. حيث تستهلك حوالي تريليون وخمسمائة مليار لتر من الماء سنويا، بينما نترك حوالي 46 مليار دولار من الملابس سنويا. وتحتل الملابس حوالي 20 بالمائة من إجمالي مياه الصرف الصحي الصناعي، وتحتل ما بين 4 و10 بالمائة من إجمالي غاز الاحتباس الحراري. ليس هذا فقط، حيث تحتل 30 بالمائة من إجمالي البلاستيك الدقيق البحري، وحوالي 25 بالمائة من إجمالي استخدام مبيدات الحشرات. ومن أجل تخفيض تلك التأثيرات المضرة في البيئة، نقلل عدد الملابس المخزونة، وعدم شراء ملابس جديدة غير ضرورية.