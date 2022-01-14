جيل العشرينيات في كوريا الأكثر قراءة للكتب الإلكترونية

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تبين أن نسبة القراءة بين الكوريين سواء كانوا بالغين أو طلابا، قد انخفضت في العام الماضي، إلا أن نسبة القراءة بين فئة العشرينيات من العمر وحدها ارتفعت. خاصة زادت نسبة قراءة الطلاب والشباب في فئة العشرينيات بواسطة الكتب الإلكترونية. جاء ذلك في نتيجة مسح أجرته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة على ستة آلاف بالغ وثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرين طالبا وطالبة في الصف الرابع وما فوقه في المدارس الابتدائية، والمدارس الإعدادية والثانوية في البلاد. ومن شهر سبتمبر من عام ألفين وعشرين إلى شهر أغسطس من العام الماضي، كانت نسبة القراءة السنوية للبالغين ثمانية وأربعين بالمائة، بينما كان معدل عدد الكتب المقروءة السنوية أربعة فاصل خمسة كتاب. بهذا انخفضت نسبة القراءة السنوية بمقدار ثمانية بالمائة العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق، بينما انخفض معدل عدد الكتب المقروءة السنوية بثلاثة كتب. ولكن بلغت نسبة قراءة الشباب في فئة العشرينيات ثمانية وسبعين بالمائة لتزيد زيادة ضئيلة بمقدار صفر فاصل ثلاثة بالمائة مقارنة مع العام السابق، حيث سجلت أعلى نسبة بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى. خاصة برز اتجاه التحول من الكتب الورقية إلى الإلكترونية بين الطلاب والشباب في فئة العشرينيات. وحول سؤال عن أهم أسباب عدم القراءة بين البالغين أجاب سبعة وعشرون بالمائة منهم بقلة الوقت بسبب العمل، بينما أجاب ستة وعشرون بالمائة منهم باستخدام الوسائط والمحتويات الأخرى. وردا على نفس السؤال، أجاب أربعة وعشرون بالمائة منهم باستخدام الهواتف الذكية وألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت، بينما أجاب واحد وعشرون بالمائة منهم بقلة الوقت بسبب التركيز على الدراسة.