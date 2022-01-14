إقامة معرض كوريا للابتكار في إكسبو دبي

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استضاف مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي 2020 يوم الأحد الماضي فعاليات "معرض كوريا للابتكار 2022"، الذي أقيم بمشاركة حوالي 70 من الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم.

وقدمت الشركات المشاركة في المعرض منتجاتها المتنوعة، التي تمكن الزوار من خلالها من الاطلاع على جوانب متعددة من الثقافة الكورية، خاصة في مجالات الجمال والصحة والطعام، إلى جانب التكنولوجيا المبتكرة.

وكان المعرض الذي استمر انعقاده حتى يوم الثلاثاء الماضي قد سلط الضوء على موضوعات إكسبو دبي الرئيسية، حيث تضمن أجنحة الاستدامة والفرص والتنقل.

كما تضمن المعرض جناح أسلوب الحياة الذي عرضت فيه الشركات الكورية منتجاتها وخدماتها المتنوعة الخاصة بالجمال، إلى جانب العديد من الابتكارات التكنولوجية المميزة للعناية بجمال البشرة وصحتها.

وقدم المعرض أيضا لزوار إكسبو دبي، ضمن القسم الخاص بمدينة بوسان الكورية، نبذة موسعة عن ثقافة وتاريخ ومزايا هذه المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن في كوريا الجنوبية، وهي تتحول إلى مدينة عالمية تتمتع بالانفتاح والضيافة والتنوع.

وتسعى مدينة بوسان الكورية إلى التحول لمدينة ذكية مستقبلية صديقة للبيئة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وتخطط لاستضافة الإكسبو في عام 2030.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول كوري شارك في الترويج لمدينة بوسان إن الهدف الرئيسي من المشاركة في إكسبو دبي هو الترويج لمدينة بوسان كوجهة سياحية مميزة من أجل الترويج لجاذبية الحدث الدولي إكسبو 2030 الذي تسعى بوسان لاستضافته.

وحظي زوار إكسبو دبي بالعديد من التجارب المتنوعة والمثيرة المقدمة مجانا في معرض كوريا للابتكار، بالإضافة إلى تجربة التقاط صور مع مشاهير الدراما الكورية ومشاركتها على إنستغرام، ثم الحصول على هدايا مجانية.

وشمل المعرض أيضا منصات خاصة بالخدمات السياحية، منها منصة المراكز والمشروعات السياحية، ومنصة شركات السياحة والسفر، بالإضافة إلى منصة تصور فنون الخدع البصرية بتقنية "إيه آر" وغيرها من المنصات المميزة.

من جهة ثانية، تمتع جمهور إكسبو دبي بحفل غنائي لفناني الكيبوب من كوريا على منصة اليوبيل بالإمارات، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الكوري الذي أقيم يوم الأحد الماضي ضمن فعاليات إكسبو دبي.

واصطفت الجماهير التي احتشدت للقاء الفنانين الكوريين في رحلة مبهجة إلى عالم الموسيقى الكورية، إذ رحب أعضاء الفرق بالجميع باستخدام كلمات ترحيب عربية.

وتضمن الحفل فقرات للمطرب "ساي" وفرقة "ستري كيدز" والمطربة "سونمي" وفرقة "جي آيدل" وفرقة "غولدن تشايلد" وفرقة "فوريستيلا".

على الرغم من تواصل هطول الأمطار، استمر الحفل لساعات، وواصل الجمهور استمتاعه بالعروض الموسيقية.