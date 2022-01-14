وفد كوري يزور محطة أبحاث الكويتات في العين بالإمارات

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قام وفد كوري رفيع المستوى يتكون من مسؤولي هيئة التنمية الريفية يوم الثلاثاء الماضي بزيارة لهيئة أبوظبي لمحطة أبحاث الكويتات التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مدينة العين.

وكان في استقبال الوفد الكوري، المهندس "مبارك علي القصيلي المنصوري" المدير التنفيذي لقطاع التطوير، و"موزة سهيل المهيري" المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والأداء، والمهندس "سعيد علي اليماحي" مدير إدارة الأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى فريق إدارة الأبحاث والتطوير في الهيئة الإماراتية.

واستهدفت هذه الزيارة الاطلاع على تطورات المشروع المشترك بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة التنمية الريفية الكورية، والخاص بتطوير نموذج محلي للبيوت المحمية الملائمة لظروف المناخ الصحراوي، وتطوير نظام متكامل للزراعة المائية المغلقة لزراعة الفواكه والخضراوات في المناخ الصحراوي.

كما استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون لتطوير نماذج زراعية ذكية لمواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في القطاع الزراعي.

وجاءت هذه الزيارة تنفيذا لمذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها الهيئتان الكورية والإماراتية في عام 2019 من أجل إقامة مشاركة طويلة الأجل للتنسيق والتعاون في مجال البحوث الزراعية وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدمت إدارة الأبحاث والتطوير التابعة الهيئة الإماراتية شرحا وافيا للوفد الكوري حول المشروع المشترك وإنتاج البيوت المحمية التي تم بناؤها وتشغيلها اعتمادا على التكنولوجيا الكورية.

واستعرضت مزايا النظام التشغيلي لهذه البيوت وملاءمتها للمناخ الصحراوي، واطلع الوفد الكوري على التجارب والأبحاث القائمة في محطة أبحاث الكويتات.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الكوري بالجهود التي تبذلها الهيئة الإماراتية في مجال البحث والتطوير ونتائج التعاون المشترك في مجال تطوير نموذج للبيوت المحمية الملائمة لظروف المناخ الصحراوي.

وأثنى على جودة المنتجات المزروعة في هذه البيوت، معربا عن أمله في تعزيز آفاق التعاون في المجالات البحثية بين الهيئة الإماراتية ونظيرتها الكورية.