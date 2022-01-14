의료자문: 진단서에 있는 병명대로 판코니 빈혈 증세랑 일치합니다.

كما جاء في التشخيص، الأعراض تتوافق مع فقر الدم الفانكوني.

(مرض شديد الندرة وراثي يسبب مشاكل في تشكيل خلايا الدم)





정의식: 확실해요?

هل أنت متأكدة؟

의료자문: 예. 조속히 외부 병원으로 이송하는 게 좋을 듯합니다.

نعم. سيكون من الأفضل نقلها إلى مستشفى خارجية.





شرح التعبير

확실해요? تعني تأكد بلا شك.

يستخدم الفعل بصيغة الاستفهام للتأكد من صحة قول الطرف الآخر. وإذا كان هناك جزء ولو بسيط غير أكيد أو دقيق أو حكم بشكل خاطئ على الأمور. أو في حالة وجود شك في كلام الطرف الآخر أيضا يمكن استخدام التعبير.

عند استخدام التعبير 확실해요? يشعر الطرف الآخر بالقليل من التوتر، ويتأكد مرة آخرى من صحة ما يقوله ودقته .

وبدلا من هذا التعبير يمكن استخدام تعبيرات أخرى مثل: "틸림없엉? 믿어도 돼요? 정말 그래요? "





شرح الأمثلة

가: 내일까지 보고서를 끝내겠습니다.

أ‌. سأكمل التقرير غدا.

나: 확실해요? 이번에는 믿어도 되겠죠?

ب‌. هل أنت متأكد؟ هل يمكنني الثقة في كلامِك هذه المرة؟





② 가: 아까 서류를 분명히 여기에 올려놓았는데 안 보이네요.

أ.لقد وضعت الملفات هنا قبل قليل ولكنني لا أجدها.

나: 여기에 놓은 거 확실해요? 다시 한 번 잘 생각해 봐요.

ب. هل أنت متأكد أنك وضعتها هنا؟ تذكر مرة أخرى.



