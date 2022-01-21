لونا تقيم أول حفل غنائي منذ 3 سنوات





ستقيم فرقة "لونا" حفلا غنائيا بعنوان "لونافيرس: فروم" بحضور الجمهور يوم الثاني عشر من شهر فبراير في أرينا جانغ تشونغ في سيول، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وسيتم بث الحفل على الهواء مباشرة على الإنترنت أيضا.

وكان آخر حفل غنائي أقامته الفرقة في شهر فبراير من عام 2019.