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1.4 مليار عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية دي إن إيه لفرقة بي تي إس

#أخبار الساحة الفنية l 2022-01-24

من أغانى القمة


أعلنت وكالة "بيغ هيت" الترفيهية أن عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لأغنية "دي إن إيه" لفرقة "بي تي إس" قد تجاوز 1.4 مليار مرة في الساعة الخامس و18 دقيقة من مساء يوم العشرين من يناير.

وكانت فرقة "بي تي إس" قد كشفت عن أغنية "دي إن إيه" في شهر سبتمبر من عام 2017، كأغنية رئيسية لألبومها بعنوان "لاف يورسيلف".

وقد تم إدراج هذه الأغنية ضمن قائمة "بيلبورد هوب 100" وقائمة "بيلبورد 200" في آن واحد.

وتعد أغنية "دي إن إيه" ثاني أغاني فرقة "بي تي إس" التي يتجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي لها 1.4 مليار مرة، بعد أغنيتها التي تحمل عنوان "قصيدة للشيء البسيط".

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