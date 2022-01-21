تو إيه إم تقيم أول حفل غنائي منفرد منذ 9 سنوات





قالت فرقة "تو إيه إم" في مواقع التواصل الاجتماعي إنها ستقيم حفلا غنائيا منفردا يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر فبراير القادم في سيول بحضور الجمهور، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات بعد أن أقامت آخر حفل غنائي لها في عام 2013,

وقد بدأت فرقة "تو إيه إم" ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2008 بأغنية بعنوان "هذه الأغنية".