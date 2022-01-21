الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

تو إيه إم تقيم أول حفل غنائي منفرد منذ 9 سنوات

#أخبار الساحة الفنية l 2022-01-24

من أغانى القمة


قالت فرقة "تو إيه إم" في مواقع التواصل الاجتماعي إنها ستقيم حفلا غنائيا منفردا يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر فبراير القادم في سيول بحضور الجمهور، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات بعد أن أقامت آخر حفل غنائي لها في عام 2013,

وقد بدأت فرقة "تو إيه إم" ممارسة نشاطها الغنائي في عام 2008 بأغنية بعنوان "هذه الأغنية".

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;