اتساع شهرة الأعمال الكورية الأدبية في الخارج





أظهرت بيانات نشرها معهد الترجمة الأدبية الكوري أمس الثلاثاء، أن قصة "كيم جي يونغ المولودة في عام 1982" كانت أكثر الأعمال الكورية الأدبية شهرة في الخارج على مدار السنوات الخمس الماضية. أخبار هذه الرواية تمت تغطيتها بشكل متكرر في برامج كي بي اس عربي. ووفقا للبيانات، تُرجمت هذه الرواية التي كتبتها "جو نام جو" إلى 10 لغات مختلفة، وسجلت مبيعاتها أكثر من 300 ألف نسخة خلال الفترة من 2016 إلى 2020. وعلى وجه الخصوص، تم بيع الترجمة اليابانية للكتاب بأكثر من 200 ألف نسخة منذ صدورها في عام 2018.

وبالإضافة إلى هذه الرواية، حظيت العديد من الأعمال الأدبية الكورية خلال السنوات القليلة الماضية بالكثير من الاهتمام والحب من القراء الأجانب. ويتزايد باستمرار عدد الأعمال الأدبية الكورية المنشورة والمباعة في الخارج. ومن المتوقع هذا العام أيضا، أن تتمكن الأعمال الأدبية الكورية من إثبات قدراتها التنافسية في السوق العالمية وإثبات وجودها.