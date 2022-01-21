وظائف جديدة في الميتافيرس

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ميتافيرس هي عبارة عن مزيج من كلمة meta التي تعني "التعالي" وكلمة "universe" تعني "الكون"، وهي تقنية تستخدم الفضاء عبر الإنترنت كما لو كان فضاءً حقيقيا ثلاثي الأبعاد. وفي الفضاء الافتراضي "ميتافيرس"، يقوم المستخدمون بممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية من خلال إنشاء صور رمزية تشبه صفاتهم. وفي "زيبيتو" أكبر منصات ميتافيرس في آسيا، يمكنهم تزيين وجه الصورة الرمزية وشكل رأسها وحتى موضِع زوايا العينين. وفي الآونة الأخيرة، مع زيادة عدد مستخدمي "ميتافيرس"، ظهر أشخاص يكسبون المال من خلال تزيين الصور الرمزية الافتراضية للمستخدمين الآخرين، أو إصلاح وجوههم الرمزية. وهناك فتاة كورية تدعى "شين"، وهي طالبة في المدرسة الثانوية وتبلغ من العمر 19 عاما، تكسب حاليا مصروف الجيب من خلال إصلاح الوجوه الرمزية للمستخدمين الآخرين على منصة ميتافيرس "زيبيتو". وهي تتلقى أموالا من المستخدمين الذين يجدون صعوبة في تزيين صورهم الرمزية وتقوم بإصلاح وجوهها حسب رغبتهم. وتقول تلك الفتاة: إنها ربِحت 300 ألف وون من خلال تجميل 99 صورة رمزية. وبينما هي في العالم الحقيقي طالبة، فهي في عالم ميتافيرس جراحة تجميل. ومع تزايد شعبية ميتافيرس، يكسب المزيد من الناس الأموال في الفضاء الافتراضي من خلال القيام بوظائف مثل جراحي التجميل والمنسقين والمتخصصين في الديكور الداخلي. وذلك بسبب أن عدد المستخدمين الذين يرغبون في تزيين صورهم الرمزية في العالم الافتراضي أو المنازل التي تعيش فيها صورهم الرمزية آخذ في الازدياد لأنهم يرون أنها وسيلة أخرى للتعبير عن أنفسهم. وفي الوقت نفسه، في الخارج، كانت هناك حالات توظيف "موظفين أفاتار" للعمل في عالم ميتافيرس. فعلى سبيل المثال، استأجرت "ديسنترالاند Decentraland" إحدى منصات ميتافيرس، موظفين للعمل في كازينو افتراضي داخل ميتافيرس العام الماضي. حيث أن هؤلاء الموظفين يساعدون الشخصيات الرمزية التي تزور الكازينو على استخدام مرافق ألعاب الكازينو جيدا، مثل البلاك جاك، ويحصلون على رواتبهم بعملة افتراضية في نهاية كل شهر.