كعكة البطاطا الحلوة الكورية تنتشر في الخارج

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حظيت كعكة البطاطا الحلوة الكورية التي تحظى بشعبية كبيرة في كوريا، بالاهتمام مرة أخرى في بعض دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا. حيث أصبحت الحلويات الآسيوية في فرنسا مشهورة مؤخرا، وظهر العديد من المقاهي على الطراز الكوري منذ عام 2018. كما تُباع الحلويات الكورية وكعك البطاطا الحلوة في المخابز والمقاهي التي يديرها الكوريون،

يُشار إلى أن كعكة البطاطا الحلوة تحظى بشعبية خاصة بين الشباب الذين يشاركون صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا لمسؤول في شركة "تو ليه جور Tous Les Jours" التي تدير 70 متجرا في الولايات المتحدة، فإن أكثرها شهرة في الولايات المتحدة هي كعكة الكريمة الطازجة على الطريقة الكورية، لكن كعكة البطاطا الحلوة تحظى أيضا بشعبية. وتقوم الشركة، التي هي عبارة عن سلسلة مخابز شهيرة في كوريا، بوضع استراتيجية لتمييز نفسها عن طريق الميزة الفريدة للكعك الكوري في صناعة المخبوزات المحلية، حيث تكون كعكات الزبدة هي الدعامة الأساسية.

في الواقع، خلال موسم الكريسماس في الولايات المتحدة، يصطف السكان هناك أمام متاجر "تو ليه جور" في نيويورك لشراء الكعك على الطريقة الكورية. أما في اليابان، فأصبح تناول الكعك على الطريقة الكورية في أعياد الميلاد أمرا شائعا بين طالبات الجامعات. وحسب نتائج استطلاع أجرته شركة الاستشارات اليابانية "نوريا Neorea" على الطالبات اليابانيات حول اتجاهات عام 2021، احتلت كعكات عيد الميلاد على الطريقة الكورية المرتبة الخامسة. وعلى عكس البطاطا الحلوة الكورية، التي لديها مذاق حلو قوي، فإن الغربيين الذين تناولوا بشكل أساسي "يام yam"، وهو أحد أنواع الخضروات الجذرية الأقل حلاوة، يستجيبون بشكل إيجابي للغاية للمذاق الحلو للبطاطا الحلوة الكورية. وفي فرنسا على سبيل المثال، لا توجد كعكة مصنوعة من البطاطا الحلوة، لذلك يتم الإشادة بكعكات البطاطا الحلوة على الطريقة الكورية لكونها طازجة ولذيذة. ويعد مظهر اللون الأصفر والملمس الناعم أيضا من العوامل الشعبية في كعكة البطاطا الحلوة الكورية. ومعظم الأجانب الذين تذوقوا كعكة البطاطا الحلوة الكورية لأول مرة يعجبون باللون الجميل أولا، وبعد تذوقها يقولون، "إنها ناعمة جدا ورطبة". وعلى عكس الكعك على الطريقة الأوربية أو الأمريكية، الذي يكون إما حلوا جدا أو خشن الملمس، تتميز كعكات البطاطا الحلوة الكورية بحلاوتها اللطيفة وقوامها الرطب الناعم. وعلى عكس ما يحدث في الخارج، من الصحيح أن كعكة البطاطا الحلوة أصبحت قديمة في كوريا. ومع ذلك، نظرا للمذاق المألوف الذي يحبه الجميع، فهي منتج أساسي لا يمكن تفويته في المواسم الرئيسية مثل عيد الميلاد في كوريا.

وفي الآونة الأخيرة في كوريا، بدأت المقاهي التي تُقدم قوائم طعام عصرية في بيع كعك البطاطا الحلوة مرة أخرى. ويبدو أن هذا يعكس اتجاه استخدام المكونات التقليدية مثل البطاطا الحلوة في الحلويات بسبب موجة الحنين إلى الماضي التي تنتشر بين جيل الشباب. فبعد جائحة كورونا، ومع زيادة الاهتمام بالطعام الصحي بين الناس، تُستخدم المحاصيل التقليدية ذات القيمة الغذائية العالية، مثل البطاطا الحلوة والسمسم الأسود، بشكل بارز في الحلويات. وفي حالة كعكة البطاطا الحلوة، فأن هناك عوامل كافية لاكتساب شعبية بين الأجانب باستخدام مذاق جديد ومكونات صحية.