جهود حكومية لتقليل ضرر الصناعة المحلية المعفاة من الرسوم الجمركية

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من المتوقع في المستقبل القريب أن يتمكن الأجانب من شراء سلع معفاة من الرسوم الجمركية الكورية دون زيارة كوريا. وسوف يعطي ذلك دفعة كبيرة للصناعة المحلية المعفاة من الرسوم الجمركية، التي تضررت بشدة اقتصاديا بسبب جائحة كورونا. في هذا السياق، عقد "إيم جيه هيون 임재현" مدير هيئة الجمارك الكورية، اجتماعا مع ممثلي المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في وسط مدينة سيول يوم 14 حيث قال: "سنجعل من الممكن للمقيمين في الخارج الذين لم يزروا كوريا شراء المنتجات المحلية من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية عبر الإنترنت". ومن جانبهم، طلب ممثلو الصناعة المعفاة من الرسوم الجمركية السماح بالمبيعات عبر الإنترنت للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المحلية، قائلين إن هناك حاجة ماسة للدعم الحكومي، حيث أصبح السفر بين الدول صعبا بسبب جائحة كورونا. وردا على ذلك، قال المفوض "إيم" إن السماح بالبيع عبر الإنترنت للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المحلية سيكون وسيلة ليس فقط للصناعة المعفاة من الرسوم الجمركية ولكن أيضا للصناعات ذات الصلة مثل التصنيع "، ووعد بالسماح ببيع سلع معفاة من الرسوم الجمركية عبر الإنترنت للأجانب. ووفقا لذلك، بمجرد اكتمال إجراءات المتابعة الخاصة بهيئة الجمارك الكورية، من المتوقع أن تتم المبيعات الخارجية عبر الإنترنت للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المحلية في غضون 3 أشهر.

الجدير بالذكر أنه يصعب تشغيل معظم المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بسبب الانخفاض الحاد في عدد السياح بعد جائحة كورونا. وفي حالة المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية بالمطارات، والتي كانت تسمى الإوزة التي تبيض ذهبا قبل فيروس كورونا، فقد تراجعت مبيعاتها بحوالي 90% في فترة ما، وأصبحت مصدر إزعاج للشركات المحلية. كما تواجه معظم المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية حاليا أزمة خطيرة بسبب فيروس كورونا. في الواقع، كانت المتاجر المحلية المعفاة من الرسوم الجمركية على مفترق طرق بين البقاء والفناء بسبب استمرار الأخبار السيئة، حيث أعلنت العلامة التجارية الفاخرة في الخارج "لويس فويتون" عن خطط لإغلاق متاجر إضافية بعد توقف عمليات المتجر في لوت ديوتي فري في جيجو. ويتم تفسير ذلك على أنه نتيجة للمخاوف بشأن انخفاض قيمة العلامة التجارية بسبب انخفاض عدد السياح الأجانب الناتج عن تفشي فيروس كورونا والاعتماد الكبير للمتاجر الكورية المعفاة من الرسوم الجمركية على التجار الصينيين.