معنى الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية

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الكثير من الناس يحبون الوجبات الخفيفة في كوريا الجنوبية. وفي كوريا الشمالية، يحصل الأطفال على بعض البسكويت أو الحلوى كهدية في عيد ميلاد القائد الأعلى، أو في الأعياد الوطنية مثل يوم تأسيس الحزب الحاكم. ويبدو أن الهدف من ذلك هو التأكيد على مودة القائد للناس وزيادة الوعي بالذكرى السنوية الوطنية. وهذا يعني أن الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية لها أهداف سياسية محددة.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

في كوريا الشمالية، كان يتم في السابق تقديم الوجبات الخفيفة للشعب في المناسبات الخاصة، بما في ذلك الأعياد الوطنية، كهدية من قبل الزعيم. لا يمكن شراء الوجبات الخفيفة النادرة بسهولة في المتاجر. كان الناس يتطلعون إلى الأعياد الوطنية، ويتساءلون عن الوجبات الخفيفة التي سيحصلون عليها. بالنسبة لهم، تمثل الوجبات الخفيفة هدية وحب من قبل الحزب الحاكم. لكن الأمور تغيرت الآن. تنتج العديد من المصانع أطعمة خفيفة، والتي تتوفر بسهولة في المتاجر في المدن الكبرى مثل بيونغ يانغ. علاوة على ذلك، فإن كوريا الشمالية تعتني استراتيجيا بالوجبات الخفيفة كسلعة للتصدير. لتعزيز الاقتصادات الإقليمية، تنتج الدولة مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة باستخدام الموارد في كل منطقة. ولذلك، على عكس الماضي، يمكن شراء الوجبات الخفيفة في الشمال في أي وقت.

غالبا ما يتحدث الناس الذين عاشوا في كوريا الشمالية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عن البسكويت الغني بالمغذيات، والمعروف في كوريا الشمالية باسم "بسكويت الأمم المتحدة"، والذي كان يتم توزيعه على الأطفال من قبل المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

في ذلك الوقت، قدم برنامج الغذاء العالمي المواد اللازمة لإنتاج البسكويت، وكانت المصانع الكورية الشمالية تنتج البسكويت للأطفال. في هذه العملية، تمت إضافة بعض المكملات الغذائية إلى البسكويت المدعم، والتي يمكن للأطفال الصغار تناولها بسهولة. كانت الحروف "دبليو إف بي WFP" مختومة على بسكويت مربع الشكل بقياس خمسة سنتيمترات لكل جانب. وكانوا يطلقون عليه "بسكويت الأمم المتحدة" ربما لأنه تم توفيره من قبل المنظمة الدولية. ولكن تم تعليق مساعدات برنامج الأغذية العالمي "دبليو إف بي"، مما أجبر المصانع الكورية الشمالية على وقف الإنتاج. نتيجة لذلك، لا يمكن العثور على هذه البسكويت في كوريا الشمالية الآن.





دافع الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" عن سياسة الجيش أولا، وقال ذات مرة إنه يمكن للمرء أن يعيش بدون حلوى ولكن لا يمكن أن يعيش بدون رصاص. وبعد وصول ابنه وخليفته "كيم جونغ أون" إلى السلطة، شدد الزعيم الجديد على أهمية إنعاش الاقتصاد وتحسين سبل عيش عامة الشعب. وبناء على ذلك، بدأت صناعة الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية في التطور، خاصة بعد أن تبنت الدولة نظام إدارة اقتصادية جديدا يسمى "نظام الإدارة المسؤولة عن الشركات الاشتراكية"، وبالتالي صار مذاق الوجبات الخفيفة أفضل وزادت أنواعها.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

كانت هناك تغييرات في العديد من المجالات في كوريا الشمالية تحت حكم "كيم جونغ أون". في المجال الاقتصادي، قامت الدولة بتنشيط القطاعات التي كانت متخلفة في السابق، مثل الصناعة الخفيفة وصناعة السلع الاستهلاكية وصناعة الخدمات. تماشيا مع هذا الاتجاه، ركزت كوريا الشمالية على صناعة الحلويات كصناعة واعدة. كان هذا أكثر أهمية لأن الوجبات الخفيفة كانت أحد المنتجات التي يمكن أن تنتجها كوريا الشمالية أو حتى تصدرها بتقنياتها الخاصة دون استيراد موارد من الخارج. يعد مصنع "كوم كوب 금컵" للطعام في بيونغ يانغ أحد أكبر مصانع المواد الغذائية في كوريا الشمالية. منذ عام 2011، أنتج المصنع حوالي 400 نوع مختلف من المنتجات الغذائية بما في ذلك المشروبات والخبز ومنتجات اللحوم المصنعة. وتشمل المصانع الأخرى مصنع "صون هُنغ 선흥" للمواد الغذائية ومصنع "أون ها ديه صونغ 은하대성" للمواد الغذائية ومصنع "سونغ دو وان 송도원" العام للمواد الغذائية.





لإدارة جودة المنتج، تشدد كوريا الشمالية على التقييس، وتستخدم معاييرها الوطنية الخاصة، تماما كما تدير كوريا الجنوبية معاييرها الصناعية المعروفة باسم نظام "كي إس KS " لإصدار الشهادات. وقد حددت وسائل الإعلام الكورية الشمالية المعايير الوطنية على أنها "قانون"، داعية مصنعي السلع الصناعية والمواد الغذائية ومستلزمات المكاتب إلى اتباع تلك المعايير. وكعضو في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، تركز كوريا الشمالية بشكل كبير على نظام إدارة الإنتاج. والعديد من منتجات الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية عليها علامة تشير إلى ضمان جودة المنتج. وتدير الدولة أيضا نظاما لإصدار شهادات الجودة للمنتجات، بما في ذلك الوجبات الخفيفة.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

تركز كوريا الشمالية حاليا على جودة السلع الاستهلاكية أكثر من التركيز على الكمية. لقد اختارت منتجات ذات جودة عالية تنافسية في كل مجال، ومنحت ميداليات وشهادات لها في 15 ديسمبر من كل عام منذ 2014. الغرض من ذلك هو تشجيع الشركات المصنعة على إنتاج سلع عالية الجودة من شأنها أن تروق للناس. في مجال الوجبات الخفيفة، يتم تقديم ميدالية الجودة لكل قسم مختلف، مثل خبز الفاكهة، وحلوى القهوة، وأصناف البسكويت المتنوعة، والهلام المغذي، ومقرمشات الأرز الكوري "كانغ جونغ 강정". وعدد المنتجات التي حصلت على "ميدالية 15 ديسمبر للجودة" آخذ في الازدياد.





يتم إنتاج العديد من الأطعمة الخفيفة في كوريا الشمالية، مقارنة بالماضي. وهي مقسمة إلى عدة أنواع مختلفة، بما في ذلك الحلوى والبسكويت والخبز والحلوى التقليدية. وهناك أيضا حلوى الجيلي التي تسمى "دان موك 단묵"، وهي وجبة خفيفة مصنوعة من الفاكهة، مثل المُربَى. ويتم تسمية الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية باسم مكوناتها، لذلك من السهل تخمين أنواع الوجبات الخفيفة بمجرد سماع أسمائها.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

الحلوى الكورية الشمالية تشمل حلوى الفول السوداني وتسمى "راك هوا سينغ 낙하생". وكلمة "ناك هوا" تعني "الفول السوداني" في كوريا الشمالية. وبالمثل، تسمى حلوى الفول "كونغ 콩"، حيث تعني كلمة "كونغ" الفول. هناك أيضا حلوى بنكهة العنب وحلوى بنكهة الفراولة. ويمكن وضع الفاكهة داخل الحلوى على شكل هلام. ومن المثير للاهتمام أن المصاصة تسمى "الحلوى ذات السيخ". وبهذه الطريقة، تشير أسماء الوجبات الخفيفة الكورية الشمالية إلى خصائصها.





بالحديث عن الخبز في كوريا الشمالية، هناك كعك إسفنجي وكعك محشو وخبز رفيع ملتوي ولفائف خبز. ويمكن استخدام الزبدة والكاكاو لتحلية الخبز، كما توضع بعض الفاصوليا الحمراء، وجيلي الفراولة، وهلام التفاح، وهلام الليمون في الكعك المحشو. وقد يُستخدم مسحوق القرفة في حشو لفات الخبز.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

في كوريا الشمالية، يُعرف بسكويت الساندويتش المصنوع من قطعتين من البسكويت مع حشوة بينهما بـ"البسكويت متعدد الطبقات". يمكن استخدام كريمة الحليب أو كريمة الزبدة أو الكريمة بنكهة الشاي الأخضر للحشو. وتسمى رقائق البطاطس "تويه غي 튀기" أي "الوجبة الخفيفة المنتفخة". وهناك رقائق بنكهة البازلاء والحبار والروبيان والبصل والفول والشيكولاته.





في كوريا الشمالية، يُطلق على المصاصات المثلجة اسم "إسكيمو"، بينما تُعرف المشروبات الغازية بـ"المياه الحلوة الغازية"، والتي يمكن أن تحتوي على نكهة التفاح أو الكمثرى أو التوت.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

تنتج كوريا الشمالية أنواعا مختلفة من الوجبات الخفيفة باستخدام منتجات الألبان. تشير أسماء منتجات الألبان إلى مواد معينة مضافة إليها. على سبيل المثال، هناك حليب الكالسيوم وحليب فيتامين وحليب الفراولة وحليب التفاح وحليب الذرة وحليب الخوخ وحليب الشمام. ويوجد أيضا الحليب المغذي للأطفال. يرتبط الحليب بالتغذية، ويتم تسمية بعض منتجات الألبان باسم العناصر الغذائية. ويتم التعبير عن الزبادي بأنه لبن حامض، لأنه منتج حليب مخمر. وتشمل منتجات الزبادي زبادي الخوخ ولبن العناب.





تعتبر "تشوكو باي" واحدة من أشهر الوجبات الخفيفة في كوريا الشمالية. وقد اعتادت الشركات الكورية الجنوبية التي تمارس نشاطها في المجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين في كيسونغ، تقديم تلك الكعكات الخفيفة المغطاة بالشوكولاتة للعمال الكوريين الشماليين هناك. وكانت تلك الوجبة الخفيفة الكورية الجنوبية شائعة جدا لدرجة أنه تم تداولها بأسعار مرتفعة في الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ" في كوريا الشمالية، بل وكانت تعتبر رمزا يمثل الطبقة الثرية. وبعد إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي، بدأت كوريا الشمالية في إنتاج نسختها الخاصة من "تشوكو باي".

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

تتمتع "تشوكو باي 초코파이" بشعبية عالمية. كانت تلك الوجبة الخفيفة شائعة جدا بين العمال في كوريا الشمالية، حيث كان من الصعب العثور على منتجات مماثلة. استهلك العمال الكوريون الشماليون كعكات الوجبات الخفيفة بأنفسهم في أثناء العمل، ولكن كانوا أيضا يحضرونها إلى منازلهم لمنحها لأطفالهم. انتشرت الشائعات حول تلك الوجبة الخفيفة الكورية الجنوبية اللذيذة من خلال الكلام الشفهي وأصبحت عنصرا شائعا في أسواق جانغ مادانغ. بدءا من مجمع كيسونغ الصناعي، انتشرت "تشوكو باي" في مناطق كوريا الشمالية الأخرى. وقد تم العثور على منتجات مماثلة لتشوكو باي في الصين كذلك. بعد ذلك، صنعت كوريا الشمالية نسختها الخاصة من تشوكو باي، التي تسمى حلوى شيكولاته "صول غي 설기"، لكنني سمعت أن تلك الكعكة تميل إلى الالتصاق بالكيس بسبب سوء التعبئة.





في السنوات الأخيرة، أقامت كوريا الشمالية معرضا لتماثيل من الحلوى والبسكويت بمناسبة يوم الشمس الموافق للـ15 من أبريل، وهو يوم ميلاد الزعيم الأسبق "كيم إيل سونغ". وشارك في ذلك الحدث طهاة من المطاعم الكبيرة وعمال من مصانع المواد الغذائية. وتضمنت الأعمال المعروضة موضوعات المباني الشهيرة في بيونغ يانغ وشخصيات أفلام الرسوم المتحركة الكورية الشمالية. وظهر في حدث 2017 منحوتات مستوحاة من شخصيات أفلام رسوم متحركة أجنبية، مثل سنو وايت والأقزام السبعة.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

من الشائع أن تجد معارض لفن الخبز أو فن السكر في الشمال. تتضمن تلك المعارض إنشاء تماثيل مصنوعة من الخبز أو السكر. وبالمثل، تعرض بعض المطاعم الراقية منحوتات من الفاكهة. تقيم كوريا الشمالية معرض النحت والحلوى منذ عام 2016. تقام المسابقات في فئتين مختلفتين، هما الحلوى والبسكويت، بغرض تشجيع تطوير منتجات الوجبات الخفيفة المتنوعة وزيادة الوعي الاجتماعي بها. ويتم منح الأعمال التي تحظى بتقدير كبير في المعرض شهادات وميداليات.





منذ أن شدد المجتمع الدولي العقوبات ضد كوريا الشمالية في عام 2016، ركزت بيونغ يانغ على الاعتماد على الذات، حيث سعت إلى إنتاج المواد بمفردها وتحسين جودة السلع المنتجة محليا. وإلى جانب العقوبات الدولية المطولة، أدى إغلاق الحدود الناجم عن جائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار الضروريات اليومية في كوريا الشمالية. وأصبح من الصعب بشكل متزايد على البلاد تأمين الغذاء والمواد الخام. ولذلك، تمارس السلطات الكورية الشمالية ضغوطا أكبر على جميع الصناعات لإنتاج السلع بمفردها. ولم تكن صناعة الحلويات استثناء من ذلك.

معهد العلوم الإنسانية والتوحيد في جامعة كونكوك البروفسور "جون يونغ صون ":

تحاول كوريا الشمالية جاهدة إنتاج منتجات الوجبات الخفيفة محليا، باستخدام المكونات المتوفرة لديها، كما أنها تستخدم حب الوطن كأداة تسويقية، حيث تحث الناس على شراء تلك المنتجات المحلية. في الواقع، ليس من السهل أن يكون المنتج تنافسيا. لقد تمكنت منتجات الوجبات الخفيفة الكورية الجنوبية من اختراق الأسواق الدولية لأنها نجت من المنافسة الشرسة ضد بدائل لا حصر لها وتم التحقق من قابليتها للتسويق بشكل كامل. ولكي يظل المنتج قادرا على المنافسة، يتعين أن يلبي متطلبات متعددة. لكن البنية التحتية الكورية الشمالية ببساطة غير كافية في الوقت الحالي. لهذا السبب تركز كوريا الشمالية على الإنتاج المحلي للسلع. وهذا يعني أن التوطين هو الخيار الوحيد لكوريا الشمالية في الوضع الحالي.





في الاجتماع العام لحزب العمال أواخر العام الماضي، تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة سياساتها المتمثلة في تطوير الاقتصاد المعتمد على الذات. ومنذ بداية هذا العام، أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية على الاكتفاء الذاتي. وفي هذا السياق، تقوم كوريا الشمالية بإنتاج وجبات خفيفة باستخدام المكونات المحلية، ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانت ستكون قادرة على التغلب على الأزمة الاقتصادية من خلال سياسة التوطين وحدها.