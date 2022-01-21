انطلاق العد التنازلي لافتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية

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وسط توسع انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، وأزمة أوكرانيا، والمقاطعة الدبلوماسية الناجمة عن النزاع بين الولايات المتحدة والصين، انطلق العد التنازلي لافتتاح دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية.

ويهدف الفريق الكوري المكون من 124 لاعبا ولاعبة إلى احتلال المرتبة الخامسة عشرة بإحراز ميداليتين ذهبيتين.

وسوف يقام حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية يوم الرابع من فبراير، حيث يتنافس لاعبون من حوالي 90 دولة في 15 مجالا رياضيا.

والأمر المثير للقلق هو أن دورة بكين ستقام في ظروف أسوأ من أي دورة سابقة، حيث تتخذ السلطات الصحية الصينية إجراءات حجر صحي مشددة للغاية بسبب الزيادة المستمرة في عدد المصابين بالمتحور "أوميكرون" في بكين.

بالإضافة إلى ذلك، يزداد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن قضية أوكرانيا، وتحذر الصين من إجراءات صارمة إذا تحركت تايوان نحو الاستقلال، بينما تقوم كوريا الشمالية باستفزازات صاروخية.

والأسوأ من ذلك هو أن الولايات المتحدة أعلنت في شهر ديسمبر من العام الماضي أنها قررت المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية احتجاجا على انتهاك الصين لحقوق الإنسان في "شينجيانغ"، وقد انضم إلى حملة المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية عدد من الدول، منها بريطانيا وأستراليا واليابان والدانمارك ونيوزلندا وكندا.

وقد أقيمت يوم الثلاثاء الماضي مراسم تشكيل الوفد الرياضي الأوليمبي الكوري، حيث جدد أعضاء الوفد عزمهم على إحراز نتائج جيدة في أولمبياد بكين.

وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بالمرتبة السابعة في الدورة السابقة التي أقيمت في مدينة بيونغ تشانغ بإحراز 5 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

وسوف يتوجه أعضاء الوفد الكوري إلى بكين بدءا من يوم الثامن والعشرين من يناير الجاري على مراحل. وسيترأس وزير الثقافة والرياضة والسياحة "هوانغ هي" وفد كوريا الجنوبية إلى أولمبياد بكين الشتوية، حيث يغادر إلى بكين يوم الثالث من فبراير لحضور حفل الافتتاح.

ويذكر أن أول دورة للألعاب الأولمبية الشتوية قد عُقدت في عام 1924 في شاموني بفرنسا. وشاركت كوريا الجنوبية للمرة الأولى في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية في الدورة التي أقيمت في مدينة سان موريتز السويسرية في عام 1948.

وكان أفضل إنجاز حققته كوريا الجنوبية ضمن دورات الألعاب الأولمبية الشتوية هو احتلال المرتبة الخامسة في دورة فانكوفر، بإحراز 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتيْن.