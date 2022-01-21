4% نموا في الناتج المحلي الإجمالي الكوري في العام الماضي

ⓒYONHAP News

نما الاقتصاد الكوري بنسبة 4% في العام الماضي رغم معاناته من الركود في العام الأسبق بسبب تداعيات جائحة كورونا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 11 عاما.

لكن تم تخفيض التوقعات بنمو الاقتصاد الكوري بشكل قليل بسبب المخاطر القائمة التي تتمثل في انتشار المتحور "أوميكرون" والتضخم العالمي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن معدل النمو الاقتصادي للبلاد قد بلغ 1.1% في الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل بذلك 4%، ويتطابق هذا الرقم مع تقديرات البنك المركزي. وبعد أن سجل الاقتصاد الكوري نموا سالبا في الربعين الأول والثاني من عام 2020، بدأ ينتعش منذ الربع الثالث من نفس العام، عندما تم تسجيل 2.2% من النمو. ومنذ ذلك الوقت، واصل الاقتصاد الكوري تحقيق نمو إيجابي للشهر السادس على التوالي.

بهذا ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 ألف دولار في العام الماضي، بعد أن كان قد انخفض إلى مستوى 31 ألف دولار.

وحسب القطاعات، تمتعت الصادرات بانتعاش بنسبة 9.7% في العام الماضي نتيجة لزيادة حجم صادرات السيارات وأشباه الموصلات، وذلك بعدما عانت من تراجع بنسبة 1.8% في العام الأسبق. وشهد الاستهلاك الخاص نموا بنسبة 3.6% في العام الماضي، بعد أن كان قد عانى من انخفاض بنسبة 5% في العام الأسبق، بينما سجل الاستثمار في المرافق الصناعية زيادة بنسبة 7.1% في عام 2020، ثم سجل 8,3% في عام 2021.

وحسب الصناعات، كانت الصناعات التحويلية أكثر الصناعات نموا بنسبة 6.6%، وتلتها صناعات الكهرباء، والغاز، والخدمات، والزراعة، ومصائد الأسماك.

وحسبما أوضحت الإحصائيات، فإن الصادرات كانت محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الكوري، كما أن زيادة الاستهلاك الخاص لعبت دورا رئيسيا أيضا في التعافي الاقتصادي للبلاد.

وقال البنك المركزي إن صادرات المنتجات الكورية الأساسية شهدت زيادة، خاصة السيارات وأشباه الموصلات، بعد أن استأنفت الدول المتقدمة أنشطتها الاقتصادية تماشيا مع زيادة معدلات التطعيم، وذلك رغم ظهور أنواع جديدة من متحورات فيروس كورونا.

وعلى الرغم من المخاوف من أن جائحة كورونا قد تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري، استطاعت كوريا الجنوبية تحقيق 4% نموا اقتصاديا في العام الماضي.

لكن ستظل هذه المخاوف قائمة خلال هذا العام أيضا، بسبب انتشار المتحور "أوميكرون" بوتيرة سريعة، والتضخم العالمي، وأزمة العقارات في الصين.

وفي الواقع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى مستوى 4.4%، بعد أن كان قد توقع في شهر أكتوبر من العام الماضي أن يصل المعدل إلى 4.9%.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3% هذا العام، وهو ما يعد أقل من توقعاته السابقة بـ0.3%.

وقال البنك المركزي إنه من المتوقع أن يستمر اتجاه الانتعاش للاقتصاد الكوري رغم تأثره من جائحة كورونا، وذلك بفضل نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات الكورية.