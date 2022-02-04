이제 : 너 싸가지 없는 건 여전하구나.

مازلت وغدا كما كنت دائما.

재환 : 뭐라고? …나이제?!

ماذا؟... نا إي-جيه؟





شرح التعبير

여전하다 تعني كالسابق.

يظهر التعبير أنه مع مرور كثير من الوقت إلا أن هناك وضع ما أو هيئة ما لم تتغير تقريبا ويمكن أن يشير التعبير لشيء إيجابي أو سلبي.

مثلا في بيت امرأة كانت تجيد الطهي وما زالت يمكن أن يُقال:

음식 솜씨가 여전하구나

يعني قدراتك على الطهي كما هي





أما في حالة الاستخدام السلبي، فإذا كان هناك شخص يتأخر طيلة الوقت كما كان في السابق يقال:

지각하는 건 여전하구나

ما زلت تتأخر على موعدك كما كنت.

كما يستخدم الفعل 여전하다 كتحية بين أشخاص لم يلتقوا منذ فترة طويلة. مثلا:

여전하시네요! 여전하시죠?

يعني "مازلت كما أنت"، والثانية تعني "أنت بخير كما كنت؟"





يُشار إلى أن الفعل يمكن تحويله إلى حال في صيغة 여전히 مثلا

오랜만에 뵙는데 여전히 젊어 보이세요

يعني مع أني التقيك بعد فترة طويلة ولكن ما زلت تبدو شابا كما كنت.





شرح الأمثلة

① 가: 정말 오랜만이다. 그동안 잘 지냈어?

أ.لقد مر وقت طويل منذ تقابلنا؟ كيف حالك؟

나: 그럼. 너 멋있는 건 여전하구나.

ب.بخير، أنت مازلت وسيما كما كنت.

② 가: 여기 20년 만에 왔는데 달라진 게 별로 없네.

أ‌. هذه أول زيارة لهذا المكان منذ 20 عاما، ولم يتغير أي شيء تقريبا.

나: 그러게. 이 동네는 여전하구나.

ب.صحيح، ما زلت هذه المنطقة كما كانت.



