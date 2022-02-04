رجل الأعمال الليبي هيثم حسين يساعد المهمشين اجتماعيا في إنتشون

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قالت جمعية إنتشون الخيرية مؤخرا إنها تسلمت من "هيثم حسين" تبرعا ماليا تبلغ قيمته 10 ملايين وون أي حوالى 8 آلاف و300 دولار.

يذكر أن السيد هيثم حسين ليبي الجنسية ويعمل مديرا تنفيذيا لشركة "روب ليبيا" المحدودة. وقد ظل يقدم المساعدات للمهمشين اجتماعيا من كبار السن والأطفال في ليبيا وكوريا.

وتلبية لتوصية من رئيس اتحاد تنمية ميناء إنتشون "لي غوي بوك"، قرر المشاركة في حملة تقاسم الآمال التي تنفذها جماعة إنتشون الخيرية. ومن المتوقع أن تستخدم تبرعاته في تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة لخدمة الطبقة المهمشة في إنتشون.

وتقوم الشركة التي يديرها السيد حسين بتصدير قطع غيار سيارات "هيون ديه وكيا" وأيضا قطع غيار سيارات "رونو سام سونغ" وإطارات شركة "كوم هو" وبطاريات شركة "دونغ هوا". وبهذا يسهم في تعريف مختلف الدول العربية بجودة المنتجات الكورية. ولذلك، في عام 2015 أصبح مواطنا فخريا لمدينة إنتشون تقديرا لمساهماته في تطوير ميناء إنتشون من خلال زيادة صادرات السيارات المستعملة.

وأعرب السيد حسين عن الشكر على إتاحة الفرصة لمساعدة المهمشين مؤكدا على أنه سيقوم بالمزيد من الأعمال الخيرية لخدمة المجتمع الكوري في المستقبل أيضا.