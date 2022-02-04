تعزيز إدارة مقاطعة جيه جو المشاركة في أعمال الجمعية الكورية العربية

ⓒ Getty Images Bank, مصدر الصورة : الجمعية الكورية العربية

أعلنت إدارة مقاطعة جيه جو الكورية أنها قررت زيادة كبيرة في المشاركة في مختلف أعمال الجمعية الكورية العربية عندما حضرت الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الجمعية الذي عُقد في يوم 25 من شهر فبراير الماضي.

يذكر أن الجمعية الكورية العربية تأسست في عام 2008 من أجل تعزيز التفاهم وزيادة التبادلات المتنوعة بين كوريا والدول العربية، وتضم عددا من الأعضاء بما فيها وزارة الخارجية الكورية والسفارات العربية لدى كوريا والشركات والمؤسسات الكورية.

وفي الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة، تم تعيين عدد من المستشارين، والإعلان عن نتائج أعمال عام 2021 وخطط أعمال عام 2022.

وبالنيابة عن إدارة جيه جو، حضر الاجتماع سفيرُ العلاقات الدولية "ليم سو صوك"، وتمت مناقشة خطة الأعمال التي ستنفذها الإدارة بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية خلال هذا العام.

واتفقت جيه جو مع الجمعية على زيادة كبيرة في مشاركة الشركات والمواطنين والطلاب المقيمين فيها في مجال التبادلات الاقتصادية والعلمية والبشرية والثقافية.

فمثلا، ستعمل على تنويع صناعة السياحة في الجزيرة من خلال تنظيم رحلة سياحية يتم فيها دعوة السفراء العرب لدى كوريا.

كما ستسعى إلى توسيع التبادلات الاقتصادية من خلال إشراك المزيد من الشركات العاملة في الجزيرة في منتدى الأعمال الكوري الخليجي ومنتدى اتفاقيات التجارة الحرة الكورية العربية وغيرها من الفعاليات التي ستقام طوال هذا العام.

وفي مجال التبادلات العملية، تخطط لتخصيص جلسة مائدة مستديرة للسفراء العرب لدى كوريا في منتدى جيه جو لهذا العام كما ستدعو بعض الخبراء في الشؤون العربية إلى الجزيرة لإلقاء محاضرات خاصة عن الدول العربية للمواطنين والطلاب في الجزيرة. وهي تستهدف بذلك إزالة الأفكار الخاطئة عن الدول العربية والإسلام وتقديم معلومات صحيحة وموضوعية.

كما تنوي دعوة طلاب الجامعات في الجزيرة للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الجمعية الكورية العربية مثل مسابقة جمع الأفكار حول الشركات الناشئة وفعالية الداعمين الشباب الكوريين والعرب لإنتاج محتويات ثقافية كورية عربية.

إضافة إلى ذلك، تخطط إدارة جيه جو لإشراك فرقة ثقافية خاصة بها في قافلة الصداقة الكورية العربية التي من المتوقع تنظيمها هذا العام احتفالا بالذكرى السنوية الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا والأردن. وبهذه المناسبة ستعمل على زيادة التبادلات السياحية والثقافية مع الأردن، وإبرام مذكرة تفاهم حول التبادلات بين الطرفين ودعوة المسؤولين ذوي الصلة من الجانب الأردني إلى الجزيرة خلال هذا العام.