توريد برامج الكمبيوتر الكورية للرعاية الطبية من الذكاء الصناعي إلى السعودية

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من المتوقع أن يتم تقديم برامج الكمبيوتر الخاصة بالرعاية الطبية من الذكاء الصناعي والتي طورتها شركة كورية إلى السعودية.

وصرحت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية بأن وزارة الشؤون الصحية للحرس الوطني بالسعودية وشركة "إيجي كير تيك" الكورية أبرمتا مذكرة تفاهم حول شراء حزمة برامج الرعاية الطبية من الذكاء الصناعي "دكتور آنسر" أي "الطبيب يجيب" في المنتدى الكوري السعودي للابتكار والنمو الذكي الذي أقيم في الشهر الماضي في العاصمة السعودية "الرياض".

وهذه الحزمة عبارة عن طبيب من الذكاء الاصطناعي يدعم علاج الأطباء وتشخيصهم من خلال البيانات الطبية الضخمة، وتتناول 8 أمراض رئيسية و21 برنامجا تفصيليا للرعاية الطبية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن حزمة "دكتور آنسر" قد حققت عددا من الإنجازات الطبية الملحوظة مثل تحسين دقة التشخيص وتقصير وقت التشخيص في عملية التحقق السريري التي أجريت في 38 مؤسسة طبية كورية بما فيها مستشفى سيول آسان، ولذلك يتم استخدامها حاليا في 65 مستشفى محليا.

وقد بدأت كوريا والسعودية في التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي في شهر أكتوبر من عام 2019 حيث أجريتا عمليات تحقق سريري في السعودية لـ4 أمراض و5 برامج بين حلول دكتور آنسر حتى شهر أبريل من العام الماضي مما حقق نفس المستوى من الأداء الطبي كما كان عليه في كوريا.