تأهل كوريا الجنوبية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة العاشرة

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تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات بطولة كاس العالم بعام 2022 التي ستقام في قطر، بعد فوزه على منتخب سوريا.

بهذا، استطاعت كوريا الجنوبية الصعود إلى نهائيات بطولة كأس العالم للمرة العاشرة على التوالي منذ البطولة التي أقيمت في المكسيك في عام 1986، بغض النظر عن نتائج المباراتين المتبقيتين مع كل من إيران والإمارات العربية المتحدة.

وفاز المنتخب الكوري على نظيره السوري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر، والتي أقيمت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الماضي. وسجل هدفي المنتخب الكوري اللاعبان "كيم جين سو" و"كوان تشانغ هون".

وقد خاض المنتخب الكوري 14 مباراة ضمن التصفيات الآسيوية الثانية والثالثة منذ الجولة الأولى من التصفيات الثانية مع منتخب تركمانستان في شهر سبتمبر من عام 2019، حيث استغرق تأهل كوريا الجنوبية لنهائيات مونديال قطر عامين و5 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وفي خط الهجوم الكوري، برز "سون هونغ مين" لاعب توتنهام الذي سجل 6 أهداف في مباريات التصفيات الثانية والثالثة، و"كيم شين أوك" لاعب لايون سيتي الذي سجل 6 أهداف في التصفيات الثالثة.

وتلاهما كل من اللاعب "كوان تشانغ هون" بـ4 أهداف، واللاعب "هوانغ هي تشان" بـ3 أهداف، واللاعب "هوانغ أوي جو" بهدفين.

وكانت بطولة كأس العالم التي أقيمت في سويسرا في عام 1954، أولى بطولات كأس العالم التي شاركت فيها كوريا الجنوبية.

واستطاع المنتخب الكوري تسجيل أول هدف له في بطولات كأس العالم في المباراة التي أقيمت مع نظيره الأرجنتيني ضمن مونديال المكسيك في عام 1986. ومنذ ذلك الحين، تمكنت كوريا الجنوبية من التأهل إلى نهائيات كاس العالم باستمرار.

واستطاع المنتخب الكوري الصعود إلى دورة الـ16 لأول مرة في بطولة عام 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان بتنظيم مشترك بين البلدين، واحتلت فيها المرتبة الرابعة بعد أن فازت على إيطاليا في دور الـ16 وإسبانيا في دور الـ8.

ولم تتمكن كوريا من الصعود إلى دور الـ16 في مونديال ألمانيا عام 2006، لكنها استطاعت الصعود إلى دور الـ16 مرة أخرى في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010.

وعلى الرغم من أن المنتخب الكوري لم يسجل أي خسارة في التصفيات الآسيوية الأخيرة، أكد النقاد الرياضيون أن نقطة ضعف المنتخب الكوري هو خط الدفاع، مشددين على ضرورة تعزيز خط الدفاع لمواجهة الدول القوية المشاركة في نهائيات البطولة.