إبرام صفقة لتصدير مدافع هاوتزر الكورية لمصر

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وقعت كوريا الجنوبية صفقة قيمتها 2 تريليون وون، أي ما يعادل 1.66 مليار دولار، لتصدير مدافع "هاوتزر كيه-9" ذاتية الدفع إلى مصر.

وتم إبرام هذه الصفقة يوم الثلاثاء الماضي في القاهرة بين القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري "محمد زكي" وممثل شركة "هان هوا" الكورية للصناعات الدفاعية والعسكرية بحضور عدد من مسؤولي البلدين.

وتعد هذه الصفقة هي أكبر صفقة لتصدير مدافع "كيه-9" حتى الآن، كما تمثل أول تصدير لذلك السلاح إلى دولة أفريقية. وبذلك أصبحت مصر الدولة التاسعة التي تستخدم تلك المدافع.

وكان من المتوقع أن يتم إبرام الصفقة خلال زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لمصر في شهر يناير الماضي، لكن لم يتحقق ذلك، مما أثار قلقا من احتمال انهيارها.

وجاء إبرام الصفقة بعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ بدء المفاوضات بين البلدين حيث بذلت الحكومة الكورية جهودا شاملة منذ العام الماضي للإسراع في توقيعها.

وضمن هذه الجهود، التقى وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" بالرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" خلال زيارته لمصر في شهر أغسطس من العام الماضي، وقدم له شرحا حول الامتيازات التي تتمتع بها مدافع "كيه – 9".

كما قام رئيس إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكوري "كانغ أون هو" بزيارة لمصر 5 مرات لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول إمكانية تصدير مدافع "كيه – 9".

وتعد مدافع "كيه – 9" من أكثر المدافع ذاتية الدفع تقدما في العالم بفضل الأداء الجيد والمدى الطويل، إضافة إلى خفة الحركة التي تمنحها قدرة كبيرة على المناورة والتخفي، مع إمكانية إعدادها لإطلاق النار على العدو خلال دقيقة واحدة. وقد بدأ العمل في تصميم تلك المدافع في عام 1989، وتم نشرها ميدانيا في عام 1999.

ويبلغ طول المدفع 12 مترا وعرضه 3.5 مترا، وزنه 47 طنا، ويتسع لـ5 أفراد. وتبلغ قوة محرك المدفع ألف حصان، ومداه 360 كيلومترا، وسرعتها القصوى 67 كيلومترا في الساعة. وهي مجهزة بأسلحة مختلفة، منها مدفع هاوتزر عياره 155 ملليمترا، ورصاص "كيه – 6" الثقيل عيار 12.7 ملليمتر.

وتحتوي تلك المدافع على نظام تلقيم أوتوماتيكي دون أي تدخل بشري، وتستطيع البدء في إطلاق النيران خلال 30 ثانية في وضع الوقوف والاستعداد أو خلال 60 ثانية خلال الحركة.

وتستطيع أن تطلق 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة الواحدة لمدة 3 دقائق أو 3 قذائف في الدقيقة الواحدة لمدة ساعة كاملة بدونه توقف.

وقد تم تصدير مدافع "كيه – 9" لأول مرة إلى تركيا في عام 2002، ثم بولندا وفنلندا والهند والنرويج وإستونيا وأستراليا.