اشتداد حمى حملات الانتخابات الرئاسية

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تشتد حمى حملة الانتخابات الرئاسية في كوريا بين المرشحين والناخبين. حيث تغطَي النشرات الإخبارية كلها الأخبار المتعلقة بالمرشحين وقصصهم وأخبارهم الإيجابية والسلبية والشتائم والانتقادات والفضائح التي يكشف عنها المرشحون ضد نظرائهم. وسط ذلك، برزت تصرفات مرشح الحزب الحاكم حيث اجتذب اهتمام وسائل الإعلام، فخلال زيارته إلى مسقط رأسه قبل أيام، كشف عن حياته الشخصية المأساوية المتعلقة بأفراد أسرته وفترة طفولته التي كان فقيرا خلالها. وذرف الدموع في أثناء الكلام، مما جعل المؤيدون يبكون أيضا، وسادت أصوات البكاء المكان. في معارك الانتخابات التي تخرج منها التعهدات الانتخابية والسياسات أو الانتقادات ضد النظراء، تنجح التصرفات غير اللغوية، مثل البكاء، في جذب اهتمام الناس. أعتقد أن الناخبين أصبحوا متعبين بسبب الاستيراتيجيات السلبية التي يتخذها المرشحون والمليئة بالشتائم والفضائح فيما بينهم، ونتيجة ذلك، نجحت الاستراتيجيات الجديدة التي تمس عواطف الناخبين، في لفت انتباههم. من بين المرشحين، يشتهر مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" بالبكاء أكثر من مرة، وأيضا كلما كشفت وسائل الإعلام عن أخطائه السابقة، بدلا من النفي، يكرر الاعتذار. هذا نفس الشيء بالنسبة لمرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون صوك يول"، ففي البداية تعرض لانطباع سلبي بسبب بعض تصرفاته غير المنظمة وغير المتوقعة وكلماته القاسية، لكنه صحّح ذلك. مما يبدو أنه قد تغير. كما رافق في لقاءاته مترجمة بالإشارات، ساعيا إلى ترك انطباع إيجابي بأنه شخص ذو قلب دافئ يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة.

يُشار إلى أنه في الانتخابات الرئاسية السابقة، نجحة مثل هذه الاستراتيجيات العاطفية في الحصول على تأييد الناخبين. وذلك، مثل دموع المرشحين السابقين. على سبيل المثال، بكت الرئيسة السابقة خلال فترة حملة الانتخابات الرئاسية في اثناء تحدثها عن أبيها، وهو الرئيس الأسبق الذي قُتل في حادث اغتيال مأساوي. ثم اُنتخبت رئيسة بفضل تلك الدموع. وكذلك بالنسبة للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" الذي كان يبدو قاسيا بسبب خبرته كرجل أعمال في شركة كبرى. لكن خلال حملة الانتخابات، بكى في اثناء لقائه بامرأة مسنة، ثم تغيرت صورته السلبية إلى إيجابية.