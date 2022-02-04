المسلسل الكوري مدرستنا الآن يجذب أنظار المشاهدين حول العالم





بعد مسلسلات "لعبة الحبار"، ومسلسلات "الجحيم"، يحظى المسلسل الكوري الجديد بعنوان "مدرستنا الآن" الذي يُبث عبر نتفليكس، بشعبية هائلة في كل أنحاء العالم. يُشار الى أن أول مسلسل كوري جذب اهتمام شعوب العالم كان "القطار إلى مدينة بوسان"، ثم مسلسل "المملكة"، ومسلسل "المنزل الحلو"، وكل هذه المسلسلات، لديها نقطة مشتركة. فهي تدور كلها حول جوانب سلبية في المجتمع الكوري الحالي، والمستقبل المتشائم بدون أمل، ونسمي ذلك بالعالم المرير أي "Distopia" هذه الكلمة هي كلمة مضادة للكلمة "utopia" أي العالم المثالي الملييء بالتفاؤل. ويسمي محبو الثقافة الكورية، هذه المسلسلات الكورية بالعالم المتشائم من النوع الكوري أي "k-distopia". يذكر أن هذا النوع أي "العالم المتشائم" ظهر في أوربا ثم ازدهر في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجده في المسلسلات الدرامية أو الأفلام. ثم حظي بشعبية في كل أنحاء العالم، ولذلك فهذا النوع ليس جديدا، بل ظل مستمرا منذ فترة طويلة. وبالنظر إلى سبب تلقى المسلسلات الكورية إعجابا كبيرا في العالم، يرجع الى أن شعوب العالم تتعاطف مع عواطف الكوريين الذين يواجهون صعوبات ومعاناة في الحياة الواقعية. على سبيل المثال، هناك عبارة تسمي "هيل تشو سون"وتعني هذه العبارة "بلد تشو سون الجحيم" وتشير إلى الوضع الكوري الحالي من عيون الكوريين. وظلت تلك العبارة منتشرة على نطاق واسع فيما بين فئات مختلفة في المجتمع، أي يظنون أنهم يعيشون في بلد مثل الجحيم، حيث ينتشر فيه الفساد وطموحات أصحاب السلطة مثلما جاء في مسلسل "المملكة". واشتداد التنافس وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء مثلما جاء في مسلسل "لعبة الحبار". أما مسلسل "مدرستنا الآن" فيدور حول اللاعقلانية التي يشهدها المجتمع الكوري حاليا. حيث تدور هذه المسلسلات حول معانات عامة الناس في الحياة ومراحل التغلب عليها وعلى الكوارث الإنسانية. ويتعاطف المشاهدون مع هذه الوقائع التي يعاني منها الشعب الكوري. لأن مثل هذه المعاناة والصعوبات توجد في أي بلد من بلدان العالم في هذا الحقبة المعاصرة. إلا أن مثل هذه القصص بالتفاصيل لا يمكن مشاهدتها في المسلسلات الأخرى.