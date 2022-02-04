استقالة أصغر مذيعة في محطات التلفزيون تثير الجدل بين المتابعين

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اشتهرت قصة المذيعة التي كانت أصغر مذيعة في محطات التلفزيون بعد الفوز في تنافس بلغت نسبته ألف وخمسمائة، لكنها استقالت وخرجت من المحطة مؤخرا. وفور خروجها من المحطة، كتبت مقالة على شبكات التواصل الاجتماعي للكشف عن سبب الاستقالة، حيث قالت إنها لم تكن سعيدة وتعرضت لضغط نفسي شديد، وواجهت نقصا في النوم. وانها لم تكن إيجابية في أداء العمل حسبما قالت، لأن جميع القرارات بشأن عملها والبرامج التي تقدمها، كانت تعتمد على صناع القرار الآخرين غيرها مثل المخرجين. وبعد وضع المقالة، تلقت هذه المذيعة كلمات تشجيع وتقدير من قبل عامة الناس خاصة الشباب. لكن رد الفعل هذا مختلفا عن رد فعل كبار السن. إذا استمع المسنون إلى كلامها، فسوف يوجهون لوما لها حول نقص صبرها ونقص تحمل المسؤولية، ومن ثم يقنعونها بعدم التخلي من العمل. لكن الجيل الجديد، جيل الشباب مختلف عن جيل المسنين، حيث لا يخجل في الكشف عن خبر خروجه من الشركات للأصدقاء أو للمقربين. أما المسنون إذا استقالوا من وظيفة، فيحاولون عدم الكشف عن ذلك للآخرين، ويتصرفون كأنهم يواصلون العمل كالعادة، لأنهم يخافون من أن يُعتبروا فاشلين في عيون الآخرين. لكن الشباب إذا وجدوا أصدقاء يخرجون من شركة، فيعطونهم بعض الهدايا كتعبير عن التهنئة والتشجيع على الانطلاق مجددا. حيث تنتشر فيما بين الشباب المحتويات المتعلقة بالخروج من الشركات من خلال الصور المستخدِمة لمشاهد الأفلام أو المسلسلات أو الكرتون أو البرامج التلفزيونية على الإنترنت. وتُبين نتائج الإحصائيات زيادة نسبة الشباب الذين يخرجون من الشركات، حيث بلغت 15،7 بالمائة حتى النصف الأول من العام الماضي. مما يُشير الى أن الشباب الذين بذلوا قصارى جهودهم للحصول على وظيفة، يخرجون من الشركات بعد الفترة. وحول سبب ذلك، أجاب 21،4 بالمائة من المشاركين بأنهم يريدون زيادة الراتب السنوي، أما 17،7 بالمائة من المشاركين فيشكون من المكافأت. بينما يرغب البعض الآخر في الانتقال إلى شركة ذات سمعة أفضل في المجتمع، ويخرج الشباب من شركة ما لأنها ليست لديها رؤية مستقبلية. واتضح أن حوالي 23,2 بالمائة من الشباب يخرجون من الشركات خلال أقل من سنة واحدة منذ بدء العمل.