جيه جو تدشن صندوقا ماليا للسلام بين الكوريين

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من المتوقع أن تركز إدارة مقاطعة جزيرة جيه جو التي ظلت تعمل على ممارسة ما يسمى دبلوماسية الفيتنامين سي من خلال إرسال الحمضيات إلى كوريا الشمالية على تكوين صندوق مالي وبناء القواسم المشتركة للسلام خلال هذا العام استعدادا لتحسين العلاقات بين الكوريتين. وصرحت الإدارة مؤخرا بأنها تنفذ مشروع جيه جو للتبادلات والتعاون بين الكوريتين استعدادا لتحسن العلاقات بين طرفي كوريا هذا العام آخذة في الحسبان استمرار الركود في العلاقات. أولا ستعقد اجتماعا عاما للجنة التبادل والتعاون التابعة لها في هذا الشهر من أجل إعداد خطة لتنفيذ أعمال المشروع إلى جانب تكوين فرق عمل حسب المجالات. واستعدادا لتخفيف التوتر في العلاقات بين الكوريتين في المستقبل، تخطط لاستمرار إنشاء صندوق للتبادلات والتعاون بين الكوريتين وتوسيع المشروع لتحسين الوعي العام لخلق جو من السلام بين الكوريتين. وتشمل أعمالها الهادفة إلى خلق التوافق بين سكان المقاطعة: أكاديمية خاصة للسكان حول التوحيد السلمي، وتعليم السلام لطلاب الجامعات في المقاطعة، وعقد عدد من جلسات النقاش بالتعاون مع وزارة التوحيد، بالترتيب من شهر مارس إلى شهر أكتوبر في هذا العام.

يشار إلى أن إدارة جيه جو بدأت منذ عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين تأخذ زمام مبادرة التبادلات بين الكوريتين بدبلوماسية الفيتنامين سي الخاصة بإرسال الحمضيات إلى كوريا الشمالية. وفي عام ألفين وسبعة قامت بسن قانون التبادلات والتعاون بين الكوريتين وإنشاء لجنة خاصة لمراجعة الأعمال ذات الصلة، إلا أنها توقفت عن تلك الأنشطة في عام ألفين وعشرة بسبب توتر العلاقات بين الكوريتين الناتج عن حادث إغراق سفينة "تشون آن" العسكرية. وفي عام ألفين وأربعة عشر اختار محافظ المقاطعة "وون هي ريونغ 원희룡 " آنذاك خمسة أعمال رئيسية للتبادلات والتعاون بين الكوريتين. ثم أرسلت الإدارة مائتي طن من الحمضيات المزروعة في الجزيرة إلى كوريا الشمالية في عام ألفين وثمانية عشر سعيا إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين. ولكن المشروع تم وقفه بالتوازي مع إخفاق مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في عام ألفين وتسعة عشر. وتتمثل المشروعات الرئيسة الخمسة التي تعمل عليها إدارة جيه جو في إرسال الحمضيات إلى كوريا الشمالية، والتعاون في حفظ البيئة في جبلي هاللا الكوري الجنوبي وبيك دو الكوري الشمالي، وإنشاء خط السياحة البحرية الذي يربط الجزيرة مع كوريا الشمالية، والسياحة المتبادلة بين الكوريتين في الجبلين، ودعوة شخصيات كورية شمالية إلى منتدى جيه جو للسلام.