بلدية غويسان تطلق مشروع تحويل المباني المهجورة إلى أماكن سياحية

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يتحول عدد من المباني المهجورة التي تم إهمالها وإفساد جمال الأرياف الكورية إلى مساحة خاصة لإسعاد السكان نتيجة لسياسة ما يسمى ضرب عصفرين بحجر واحد التي تهدف إلى تجميل مناظر الأرياف وتنشيط المناطق الريفية. في هذا السياق، قالت إدارة منطقة "غويسان" في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ إنها ضخت مليارا وثلاثمائة مليون وون، أي حوالي مليون وثلاثة وثمانين ألف دولار، في تجميل مستودع أرز فارغ وتحويله إلى مقهى. وقد افتتح هذا المقهى باسم "مونغ دوريه 몽도래" الذي يعني مساحة خاصة لرسم الأحلام. ويعمل فيه ثلاثة عشر شخصا بالتناوب، وهم تسعة طلاب في جامعة "جونغ وون" وأربعة من سكان المنطقة من أجل تنمية أحلامهم. ويمكن استخدام هذا المقهى ذي السقف المرتفع والأرضية الواسعة كصالة عرض أو معرض من خلال تركيب أجهزة إضاءة بسيطة بعد إزالة الطاولات. وقال مسؤول في إدارة المنطقة إن المقهى يمثل مكان لقاء مليئ بالضحك ومساحة ثقافية في ريف هادئ في آن واحد، موضحا أن المقهى ساهم في تحسين منظر الريف وتلقى استجابة جيدة من السكان. وتخطط جامعة جونغ وون والمقيمون هناك لإدارة المقهى من خلال تكوين جمعية تعاونية. ليس هذا فقط، بل اشترت إدارة المنطقة أيضا فندقا صغيرا يقع بالقرب من المقهى وأنشأت فيه مجمع"مونغ دو ريه 몽도래 " للشركات الناشئة. وبالفعل انتقلت ثلاث شركات ناشئة إلى المجمع المكون من قاعة ترويج للمنتجات ومساحة للاجتماعات ومكاتب ودار ضيافة. وتخطط إدارة منطقة "جنغ بيونغ 증평" في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ لإزالة مجمع "كيه ناري" للشقق في المنطقة، الذي تم إهماله لمدة ثلاثة عقود، وإنشاء مبنى متعدد الأغراض يضم عددا من الشقق المشتركة ومركزا خاصا للمقيمين فيه. وكان مجمع الشقق عبارة عن مبنى واحد مكون من طابق سفلي وثمانية طوابق، وقد تم إهماله منذ توقف البناء فيه في عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين بسبب صعوبات مالية. واشترت إدارة المنطقة هذا المجمع وأنهت عملية إزالته وتنفذ بالتعاون مع مؤسسة الآراضي والإسكان الوطنية عملية تصميم مجمع جديد.

ومن المتوقع أن يضم المجمع الجديد الذي سيفتتح في نهاية هذا العام مكتبة صغيرة ومركز لرعاية كبار السن والأطفال وغير ذلك في طابقيه الأول والثاني واثنتين وثلاثين شقة خاصة للمتزوجين الجدد أو الشباب. وقال مسؤول في الإدارة إن اختفاء المبنى القديم وإنشاء مكتبة وشقق للشباب فيه أمر يسعد سكان المنطقة، متوقعا أن يغير افتتاح المجمع الجديد منظر المنطقة تغييرا كاملا.