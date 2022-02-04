الأسر المكونة من فرد واحد تفضل مطاعم الوجبات اللذيذة

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اتضح أن الأسر الكورية المكونة من شخص واحد من فئة العشرينيات من العمر تفضل زيارة المطاعم المشهورة بأطعمتها اللذيذة أو المقاهي الجميلة في أوقات الفراغ. كما اتضح أن هذا النوع من الأسر في فئة الثلاثينيات يفضل ممارسة الرياضة وتسلق الجبال في أوقات الفراغ. جاء ذلك في نتائج مسح أجرته بلدية سيول ومؤسسة سيول للسياحة حول وضع أوقات الفراغ والسياحة للأسر المكونة من شخص واحد، ضمن وضع السياحة لمواطني سيول لعام ألفين وواحد وعشرين، وأعلنت عن نتائج المسح مؤخرا. وأجرت المسح على ألف وخمسمائة وتسعة أشخاص من الأسر المكونة من شخص واحد. وحول أنواع أنشطة أوقات الفراغ أو السياحة التي يفضل هذا النوع من الأسر، اختار سبعة وثلاثون بالمائة منها زيارة المطاعم المشهورة بأطعمتها اللذيذة في سيول، بينما اختار اثنان وستون بالمائة منهم الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية في خارج سيول. ولكن كان هناك تباينات بين الأجيال في الأنشطة المفضلة، حيث فضلت فئة العشرينيات زيارة المطاعم المشهورة أو المقاهي الجميلة بينما فضلت فئة الثلاثينيات ممارسة الرياضة وتسلق الجبال. كما فضلت الأسر المكونة من شخص واحد من فئتي الأربعينيات والخمسينيات العمريتين الأنشطة الهادفة إلى تنمية المواهب الذاتية، بينما فضل هذا النوع من الأسر من فئة الستينيات الاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية والاستراحة. وقد اتضح أن جميع الأجيال تفضل القيام بأنشطة أوقات الفراغ أو السياحة مع مرافقين وليس بمفردهم. لكن فئة الثلاثينيات فضلت الأنشطة مع المرافقين لأسباب مثل تخفيض التكلفة وفعالية التكلفة بينما فضلت فئتا الأربعينيات والخمسينيات الأنشطة مع المرافقين لأسباب مثل تقاسم الأفكار والعواطف مع الآخرين أو إثارة الدوافع من خلال الحوارات والتبادلات. وحول أهم الاعتبارات التي يضعونها عند القيام بالأسفار بمفردهم، اختار خمسون بالمائة منهم الأمان في السفر، بينما اختار تسعة وخمسون بالمائة منهم مستوى الوجبات، واختار ثمانية وأربعون بالمائة منهم مستوى أماكن الإقامة. وقال "شين دونغ جيه 신동재" مدير البحث والتطوير في مؤسسة سيول للسياحة إن محتويات أوقات الفراغ والسياحة يتوجب تغييرها لتلبي الاحتياجات الاجتماعية تماشيا مع زيادة الأسر المكونة من شخص واحد واختلاف التفضيلات والأفكار بين الأجيال.