هاجر العزري: جيل كورونا تأقلم مع نمط حياة جديد

الطالبة "هاجر العزري"، من مدينة القنيطرة بالمملكة المغربية، تدرس حاليا إدارة الأعمال في جامعة هانغوك للدراسات الأجنبية.

تشرح هاجر في مقابلة مع القسم العربي عن طبيعة مدينة القنيطرة الجميلة، كما توضح سبب اختيارها لتخصص إدارة الأعمال في الجامعة، وتحكي أيضا عن تجربتها في تدريس اللغة الإنجليزية للأطفال الكوريين.

وتقول هاجر إنها ظلت منذ طفولتها ترغب في الدراسة في الخارج، وبعد أن زارت العديد من البلدان مع عائلتها، وبسبب اهتمامها الخاص بالدول الآسيوية، فقد قررت الدراسة في كوريا، نظرا لما فيها من جامعات مرموقة، وذلك على الرغم من رغبة عائلتها في أن تدرس في أوروبا.









كما تؤكد هاجر أن حياتها الجامعية تغيرت كثيرا بعد جائحة كورونا، سواء من حيث التحصيل الدراسي أو من حيث تكوين صداقات، مشيرة إلى أن جيل كورونا، الذي تنتمي إليه والذي عاصر جائحة كورونا خلال فترة تعليمه الجامعي، قد اكتسب الكثير من المهارات الجديدة وتأقلم مع نمط حياة جديد.

تتحدث هاجر العزري أيضا عن زيارتها لجزيرة جيجو، وعن حصولها على منحة دراسية من شركة "ديه وو"، وتقول إنه من السهل الحصول على مثل تلك المنحة، لكن الصعب هو الحصول على المنحة المناسبة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



