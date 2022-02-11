استعدادات وسط الجامعات لإقامة حفلات التخرج بطريقة غير مباشرة بسبب كورونا

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اقترب موسم التخرج هذا العام، لكن معظم الجامعات تخطط لإقامة حفلات التخرج بطريقة غير مباشرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستمرة لأكثر من عامين. هذا العام، مثل العام الماضي، تم إلغاء العديد من الأحداث مثل مراسم التخرج والدخول أو تتم إقامة بعض الأحداث بطريقة غير مباشرة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يقوم المزيد من الطلاب بالتقاط صور تخرجهم الخاصة بأنفسهم للاحتفال بموسم التخرج. وتقوم بعض الجامعات بإنشاء مناطق للصور في الحرم الجامعي وإعارة القبعات الأكاديمية وملابس البكالوريوس لالتقاط الصور التذكارية. ومع ذلك، فإن الطلاب الذين يعتبرون صور التخرج الحالية موحدة يفضلون "صور التخرج الخاصة بهم" التي يمكن أن تخلق شخصياتهم وأجوائهم الخاصة.

بشكل عام، في حالة الصور التي سيتم تضمينها في ألبوم التخرّج، من غير الملائم طلب التصحيحات واحدة تلو الأخرى، وهناك أيضا العديد من الأشخاص غير راضين عن النتيجة. لذلك، يبدو أن صور التخرج التي تم التقاطها بأنفسهم، والتي يمكن أن تعبر عن شخصيتهم الفردية بدلا من الأسلوب الموحد، تتناسب مع حساسيات جيل الألفية وجيل الإنترنت، أو ما يرمز له في كوريا الجنوبية بجيل "MZ ". ومع استمرار أزمة كورونا لأكثر من عامين، فإن هذا النوع من "صور التخرج التي يلتقطها الطلاب بأنفسهم" يُثبت نفسه كثقافة جامعية جديدة. وفقا لهذا الاتجاه، تقوم بعض الاستوديوهات بتجديد جانب واحد من الاستوديو حتى يتمكن العملاء من التقاط صورهم الخاصة. كما تُوفّر للعملاء أنماطا مختلفة من الملابس والدعائم اللازمة للتصوير. في هذه الأيام، يمكنك بسهولة العثور على استوديوهات ليس بها حتى مصوّر. ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من هذه الاستوديوهات في المستقبل لأن الشباب يفضلون الصور ذات الشخصية الفريدة الخاصة بهم بدلا من الصور التي يلتقطها المصور. علاوة على ذلك، يقيم عدد متزايد من الطلاب حفل التخرج الخاص بهم من خلال جمع الأصدقاء المقربين والتقاط الصور معا وتناول الأطعمة التي يتم توصيلها إليهم. وعلى الرغم من أن حفل التخرج يقام بطريقة غير مباشرة، ألا أنه يعتبر ذكرى جيدة للاجتماع مع الأصدقاء المقربين للاحتفال بالتخرج والتقاط صورة تذكارية خاصة.