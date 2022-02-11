تشريع جديد يمنح تأشيرة هالليو للأجانب المسجلين في أكاديميات الرقص

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هناك ردود أفعال متباينة في الداخل والخارج حول ما يسمى بـ"تأشيرة الموجة الكورية"، والتي تنشئها الحكومة الكورية هذا العام بهدف "جذب المواهب الثقافية الأجنبية". وتشير كلمة "تأشيرة هالليو" إلى نظام إصدار تأشيرات لأولئك الذين يسجلون في أكاديميات الرقص المحلية أو أكاديميات التمثيل لتعلم ثقافة الهالليو. وتخطط وزارة العدل لتقديمها خلال هذا العام كتأشيرة إقامة قصيرة الأجل لمدة عام إلى عامين للطلاب الأجانب الذين يرغبون في تعلم موسيقى البوب الكورية وثقافة الهالليو الأخرى. وردا على ذلك، كان هناك رد إيجابي بشكل أساسي من مشجعي الهالليو الصينيين والأجانب، بينما يشعر مستخدمو الإنترنت المحليون بالقلق من أن الشعب الصيني قد يسلب حتى صناعة الموسيقى الكورية. يذكر أنه في السابق، كان بإمكان الأجانب البقاء في كوريا فقط من خلال الذهاب إلى القسم المعني في إحدى الجامعات المحلية والحصول على تأشيرة طالب أو عن طريق توقيع عقد مع شركة ترفيه مثل شركة إس إم للتسلية والحصول على تأشيرة عمل. ومع ذلك، من الآن فصاعدا، سيكون من الممكن بسهولة الحصول على تأشيرة بمجرد التسجيل في مؤسسة تعليمية خاصة مثل أكاديمية الرقص أو التمثيل. في هذا السياق، حظيت الأخبار المتعلقة بـ"تأشيرة هالليو" في الصين بالأخص على مواقع بوابات الإنترنت باهتمام كبير، بإجمالي 3 ملايين عملية بحث في يوم واحد. حيث تحظى تأشيرات هالليو باهتمام كبير ليس فقط في آسيا ولكن أيضا في الدول الأوربية. ومع ذلك، فإن بعض الكوريين يعبرون عن مخاوفهم بشأن تأشيرة هالليو. في المجتمع المحلي، هناك أصوات قلق تقول: "حاليا، هناك العديد من الطلاب والسياح الصينيين يدخلون البلاد، ولكن إذا جاء المزيد من الصينيين في المستقبل، فقد تتآكل صناعة الموسيقى الكورية بسببهم". وبالإضافة إلى ذلك، يشعر آخرون بالقلق قائلين، "من غير المناسب منح مُؤهلات للبقاء في كوريا بمجرد التسجيل في أكاديمية للرقص".

في هذا الصدد، قال مسؤول في وزارة العدل: "تأشيرة هالليو ليست مخصصة لمواطني دولة معينة، وستكون إقامة قصيرة الأمد وليست إقامة طويلة الأمد". كما يُقال إنه لن يتم إصدار التأشيرات للطلاب المسجلين في جميع أكاديميات الرقص أو أكاديميات التمثيل، ولكن ستقتصر على الحالات التي يتم فيها تسجيلهم في مؤسسة تعليمية تم التحقق منها من خلال التشاور مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة.