مخاوف من تجاوز استهلاك اللحوم لاستهلاك الأرز لدى الكوريين

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الأرز هو المصدر الأساسي للطاقة وللبقاء على قيد الحياة لدى لكوريين. ويوجد مثل كوري يقول: "الكوريون يعيشون على قوة الأرز"، حيث اعتقد الأسلاف أنه يتعين علينا تناول الأرز لاكتساب القوة. يتحدث الكوريون غالبا عن "الوجبة" عند الترحيب. على سبيل المثال، غالبا ما يقولون: "هل أكلت؟" أو "لنأكل وجبة معا لاحقا"، "سأشتري لك"، إلخ. الأرز هو أساس الطعام الكوري، ومنذ العصور القديمة، كان الكوريون يأكلون الأرز ثلاث مرات في اليوم مع الحساء والأطباق الجانبية المختلفة. ومع ذلك، في هذه الأيام، لا يصر الكثير من الناس بالضرورة على تناول الأرز في كل وجبة. في الوقت الحاضر، يمكن تناول البيتزا أو الخبز لوجبة واحدة. وفي الواقع، هناك الكثير من الناس يأكلون البطاطا الحلوة أو السلطة بدون أرز. وعلى وجه الخصوص، نظرا لانتشار فكرة أن الأرز الأبيض هو السبب الرئيسي لاكتساب الوزن، فمن الصحيح أن المزيد من الناس يستبدلون وجباتهم بالسلطات. ونتيجة لذلك، انخفض استهلاك الأرز المحلي بشكل مستمر. حيث يتناقص استهلاك الأرز بسبب التغيرات في عادات الأكل لدى الكوريين، حيث يستمتع المزيد من الناس بالخبز أو المعكرونة بدلا من الأرز كغذاء أساسي، والاعتقاد السائد بأن الأرز الأبيض هو السبب الرئيسي لزيادة الوزن. وبالنظر إلى استهلاك الأرز العام الماضي، اتضّح أن الكوريين يأكلون أقل من وعاء بسعة 210 غرامات من الأرز يوميا. ووفقا لإحصاءات صادرة مؤخرا عن وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، كان استهلاك الفرد السنوي من الأرز في العام الماضي هو الأقل منذ بدء إجراء تلك الإحصاءات. ولكن مع نمو سوق الأطعمة الجاهزة سريعة التحضير وزيادة الطلب على الأطعمة المطبوخة في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، تباطأ الانخفاض في استهلاك الأرز لمدة عامين متتاليين. وعلى عكس الأرز، الذي يسير في اتجاه تنازلي ثابت، من الملاحظ أيضا أن استهلاك اللحوم قد زاد بشكل كبير. حيث بلغ نصيب الفرد من استهلاك اللحوم في عام 2010 ما يصل إلى 38.8 كيلوجراما، بزيادة 41%، ووصل إلى 57.7 كيلوجراما في عام 2020.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة كوريا العام الماضي، أصبح استهلاك الأرز، وهو الغذاء الأساسي للكوريين، مماثلا لاستهلاك اللحوم. وهذا العام، من المتوقع أن يتجاوز استهلاك الفرد من اللحوم استهلاك الأرز. وإذا استمر هذا الاتجاه، فلن يمر وقت طويل قبل أن ينعكس استهلاك الأرز واللحوم. ومع ذلك، هناك أشخاص يبحثون باستمرار عن الأرز في شكل أطعمة مصنعة مثل كعك الأرز والعصيدة والحلويات، بالإضافة إلى الأرز الفوري الذي يمكن تناوله بسهولة عند الحاجة حتى لو لم يطبخوا في المنزل. لذلك، حتى لو كان المظهر مختلفا عن السابق، فيبدو أن "قوة الأرز" لا تزال راسخة لدى الكوريين.