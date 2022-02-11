(3) 하루 이틀 일이야?

선민식: 김선생. 지금 급한 일이 생겨서 그러니까

سيد كيم، لدي شيء عاجل هنا

나중에 다시 통화하지.

سأتصل بك فيما بعد.

김선생: 과장님. 여기가 더 급합니다. 병원에 응급환자가 들어왔습니다.

دكتور سون الوضع هنا عاجل أكثر، لدينا مريض في حالة طارئة.

선민식: 응급 환자 들어오는 게 어디 하루 이틀 일이야?

هل يأتينا مرضى الطوارئ مرة أو مرتين؟

수술할 의사 없다고 돌려보내면 되잖아!

يمكنك رفض إدخاله قائلا إنه ليس لدينا طبيبا يجري له الجراحة.





شرح التعبير

하루 تعني يوما و이틀 تعني "يومين"ويعني التعبير كله "هذا شيء لا يحدث بشكل مفاجئ ولكنه مستمر منذ فترة طويلة".

وبالطبع جاء التعبير في صيغة الاستفهام ولكن ليس الغرض منه الاستفسار، يعني القائل لا يستفسر هنا ولكنه يؤكد على أن ما يحدث ليس فجائيا وأنه مستمر منذ فترة طويلة ويتكرر باستمرار. ويَكثُر استخدام التعبير في المواقف السلبية.

يمكن حذف 하루 이틀 واستخدام 어제오늘 ليصبح التعبير

어제 오늘 일이야?









شرح الأمثلة

① 가: 김 대리가 오늘도 지각이네요.

أ‌. لقد تأخر السيد كيم اليوم أيضا.

나: 하루 이틀 일이야? 우리끼리 회의 시작하지.

ب‌. هذه ليست المرة الأولى! فلنبدأ نحن الاجتماع

ترجمة التعبير يمكن أن تكون مختلفة مثلا ممكن تُفهم الجملة بأن هذه عادته، انه معتاد على هذا، هل هذا شيء جديد وهكذا.





② 가: 내가 주식을 사면 꼭 주가가 하락하네.

أ‌. كلما اشتريت أسهما، ينخفض سعرها.

나: 어디 하루 이틀 일이야? 주식 투자는 길게 보고 해야지.

ب‌. هذا لا يتم في يوم وليلة؟ الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون لفترة طويلة.



