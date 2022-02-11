السفير القطري الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الكوري

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قدم سعادة السيد "خالد بن إبراهيم الحَمَر" سفير دولة قطر لدى كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي أوراق اعتماده للرئيس الكوري "مون جيه إين".

وفي مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي أقيمت بحضور وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ"، قام سعادة السفير القطري "الحمر" بنقل تحيات صاحب السمو الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" أمير دولة قطر إلى الرئيس "مون".

كما نقل السفير "الحمر" تمنيات سموه للرئيس "مون" بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كوريا الجنوبية دوام التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل الرئيس "مون السفير القطري الجديد تحياته إلى صاحب السُّمو أمير دولة قطر، مُتمنيا له موفورَ الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدُّم والتنمية والازدهار.



