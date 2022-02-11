المركز الثقافي الكوري في أبوظبي يحتفل بعيد رأس السنة القمرية الجديدة

ⓒ المركز الثقافي الكوري

احتفل المركز الثقافي الكوري في أبوظبي الأسبوع الماضي بعيد رأس السنة القمرية الجديدة المعروف بـ"سولال".

وتضمنت فعاليات الاحتفال التي تم تنظيمها بالتعاون بين المركز والنادي الإماراتي الكوري "تيكا"، وهو أحد أكثر النوادي الإماراتية الكورية نشاطا في الإمارات، مجموعة من التجارب والأنشطة الترفيهية المستوحاة من العادات والتقاليد الكورية في الأعياد.

وتمتع المشاركون في فعاليات الاحتفال بممارسة بعض الألعاب الكورية الشعبية، منها "يوت نوري"، و"توهو"، و"جيغي تشاغي"، و"طاكجي" التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام من الجمهور.

كما تمتعوا بتناول الأطعمة الكورية وارتداء الملابس التقليدية الكورية "هان بوك".

وتعتبر "يوت نوري" لعبة لوحية كورية تقليدية تمارس في عيد رأس السنة القمرية الجديدة. أما لعبة "توهو" فيحرص اللاعبون فيها على رمي السهام لتصيب هدفا من مسافة محددة.

بينما تعد "جيغي تشاغي" من الألعاب التقليدية في الهواء الطلق، ويسعى فيها اللاعبون إلى إبقاء الجيغي عاليا عن طريق ركلها في الهواء، وتعد الجيغي لعبة تشبه الريش وتُصنع من ورق ملفوف حول عملة صغيرة.

وتناول المشاركون أصنافا مختلفة من الأطعمة الكورية التي يتم إعدادها خصيصا في العيد، منها حساء كعك الأزر "طوك كوك"، وهو طبق رئيسي يحمل بطياته العديد من المعاني، حيث يقال في المثل الكوري "كم صحنا أكلت؟" كبديل للسؤال عن العمر حيث لا يكبر المرء إلا بأكله هذا الطبق.

كما يتميز "طوك كوك" بلونه الأبيض الذي يرمز للصفاء، ما يجعله طبقا مثاليا لبدء العام الجديد لدى الكوريين.

وأفاد مدير المركز الثقافي الكوري "نام تشان وو" بأن المركز يهدف إلى التعريف بالتقاليد الكورية بما يتجاوز الدراما الكورية وأغاني الكيبوب، مؤكدا حرص المركز على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات لتشجيع التبادل الثقافي والتعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها، قالت رئيسة نادى "كيتا" الكوري الإماراتي " نورة المنهالي" إن الحدث كان ممتعا، وسعدنا بالعمل جنبا إلى جنب وسنعمل على التعاون مجددا مع المركز الثقافي الكوري في مثل تلك الأنشطة في المستقبل.





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