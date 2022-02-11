السفير الكوري لدى مصر يلتقي مع محافظ أسوان

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التقى السفير الكوري لدى مصر "هونغ جين أوك" مع محافظ أسوان اللواء "أشرف عطية عبد الباري"، وبحث معه سبل التعاون في مجال الطاقة والمواصلات والتعليم والثقافة.

جاء هذا اللقاء على هامش زيارة السفير الكوري "هونغ" لأسوان، لدراسة إمكانية التعاون في صعيد مصر في إطار خطط التنمية الوطنية للحكومة المصرية.

وأكد السفير "هونغ" خلال اللقاء عزم الحكومة الكورية تقديم الدعم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية متوازنة للريف المصري، مشيرا إلى أنه مع اختيار الحكومة الكورية لمصر كشريك رئيسي في المساعدة الإنمائية الرسمية للفترة من 2021-2025، زادت فرص التعاون مقارنة بالماضي.

ولفت إلى أن التوقيع على عقد مشروع تحديث خط السكك الحديدية بين الأقصر والسد العالي، الذي تبلغ قيمته 310 ملايين دولار، خلال زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى مصر في يناير الماضي، قد شكّل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف "هونغ" أنه يتوقع أن يساهم ذلك المشروع في تطوير البنية التحتية الأساسية للسكك الحديدية في مصر، وتحسين كفاءة الربط بين محافظة أسوان وباقي أنحاء مصر، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تنمية محافظة أسوان من خلال تنشيط قطاع السياحة فضلا عن الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأعرب السفير عن أمله في إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان في مجال الصناعات الخضراء، مشيرا إلى المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية والخضراء التي عقدت خلال شهر يناير الماضي بحضور الرئيس الكوري "مون حيه إين" ورئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي".

واتفق السفير الكوري ومحافظ أسوان على التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن محافظة أسوان تضم محطة "بِنبان" التي تعد من أكبر المحطات الشمسية في العالم، فضلا عن تزايد الاهتمام بهذا المجال بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر القادم.

واقترح السفير الكوري "هونغ" توسيع نطاق التعاون بين كوريا الجنوبية ومحافظة أسوان، ليشمل مجال التراث الثقافي، لافتا إلى مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين البلدين والتي تم توقيعها مؤخرا بين إدارة التراث الثقافي الكورية والمجلس الأعلى للآثار بمصر.

ومن جانبه، أعرب محافظ آسوان اللواء "أشرف عطية عبد الباري" عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع كوريا في مجال التعليم من خلال قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان بالإضافة إلى التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، لفت السفير الكوري إلى أن كثيرا من الشركات الكورية تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة وتأمل في الدخول إلى السوق المصرية، مما سينعكس على زيادة إقبال المصريين على تعلم اللغة الكورية.

ووعد باستمرار الدعم لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان من خلال إيفاد متطوعي الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، خاصة وأن أساس التعاون بين كوريا ومصر هو تعزيز التفاهم والتبادل بين شعبيهما.