ولي عهد إمارة الفجيرة يتبرع بـ100 ألف دولار لمؤسسة التيكوندو الإنسانية

ⓒ Yonhap News

قال الاتحاد العالمي للتيكوندو يوم الاثنين الماضي إن ولي عهد الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن حمد بن محمد الشرقي" تعهد بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لمؤسسة التيكوندو الإنسانية التي أنشأها الاتحاد لدعم اللاجئين.

جاء ذلك خلال حضور ولي عهد الفجيرة للحفل الافتتاحي للدورة التاسعة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتيكوندو الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

وكان ولي العهد قد تبرع لمؤسسة التيكوندو الإنسانية مرتين من قبل.

كما لم يدخر ولي عهد الفجيرة جهدا في تقديم الدعم للاعب "وائل الفرّاج" الذي تدرب على رياضة التيكوندو في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن لمشاركته في هذه البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعب تيكوندو يقيم في مخيم الأزرق في بطولة دولية.

وأعرب رئيس الاتحاد العالمي للتيكوندو "جو جونغ وان" عن شكره لولي عهد الفجيرة على دعمه المستمر، وقال إن مؤسسة التيكوندو الإنسانية ستستخدم التبرعات المقدمة منه لصالح اللاجئين في جميع أنحاء العالم.