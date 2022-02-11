شركات المعدات الطبية الكورية تجرى مشاورات تصدير في معرض الصحة العربي

ⓒ مصدر الصورة: وزارة الصحة والرفاهية الكورية

تبين أن الشركات الكورية لإنتاج المعدات الطبية قد أجرت مشاورات تصدير بقيمة 7.36 مليون دولار في معرض الصحة العربي لعام 2022 والذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يناير الماضي.

وقالت وزارة الصحة والرفاهية والمعهد الكوري لتنمية صناعة الصحة إنه تم إجراء هذه المشاورات من خلال الجناح الكوري للمعدات الطبية.

ويعتبر معرض الصحة العربي فرصة للشركات العالمية التي تتطلع لسوق دبي كمحطة وبوابة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسويق منتجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية والحلول الذكية، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد نموا يزيد على 10% سنويا.

وقد ركزت معظم الشركات العارضة هذا العام على برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج التطبيب عن بعد، وغيرها من الحلول الذكية، خاصة بعد الأزمة العالمية التي أحدثتها جائحة كورونا.

وشاركت في معرض الصحة العربي، وهو واحد من أربعة معارض للمعدات الطبية الدولية، حوالي 3500 شركة من 60 دولة حول العالم، منها 15 شركة كورية.

ومن بين المعدات الطبية الكورية المعروضة، آلة جراحة المناظير، وطاولة الجراحة الكهربائية، وأنواع مختلفة من أجهزة الرعاية الصحية الرقمية.