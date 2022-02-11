وكالة الغابات والجبال الكورية تحذر من وضع مصابيح كهربائية على الأشجار

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عتبر الأضواء والأنوار عنصر ضروري للمنظر الليلي في المدينة، خاصة في الشتاء. لذلك توجد الكثير من مباني الشقق والشوارع التي توجد فيها أشجار مزينة بمصابيح ملونة. خاصة وسط وباء كورونا يعطي هذا المنظر راحة لسكان المنطقة. وبالنظر الى المصابيح التي يتم وضعها على الأشجار ومدى تأثيرها، اظهرت نتائج بحث إن مثل هذه المصابيح تعطي الأشجار ضغطا كبيرا، كما تؤدي إلى تخفيض كمية تخزين الكربون للشجرة.

واقترح هذا البحث تقليل أوقات إضاءة المصابيح الليلية لتكون أقل من 6 ساعات من أجل صحة الشجرة. وجاءت هذه النتيجة البحثية بعد تجربة أجرتها وكالة الغابات والجبال الكورية، على الأشجار المجهزة بأضواء ليلية في حدائق النباتات. بموجب التجربة، تم تقييم كمية تنفس أشجار الصنوبر خلال 6 ساعات ليلا في فصلي الصيف والشتاء. واتضح أن كمية تنفس الأشجار لا علاقة لها مع الفصل بل لها علاقة مع الساعات. فبعد مرور 6 ساعات ترتفع كمية التنفس بصورة ملحوظة. وهذه النتجية متشابهة مع أنواع الأشجار الأخرى. عادة فإن الأشجار والنباتات تُخزن مادة الكربون داخلها خلال خضوعها للتركيب الضوئي في النهار، ثم تُخرج ثاني أكسيد الكربون المخزون من خلال عملية التنفس ليلا. لكن إذا كانت الشجرة مجهَزة بمصابيح، فإن ذلك يعرقل نمو الشجرة، كما يؤدي إلى زيادة كمية تنفس الشجرة. وإذا تنفست الشجرة حتى في الليل، فسوف تنخفض كمية تخزين الكربون.

باختصار، فإن أضواء الأشجار المفرطة قد تؤثر سلبا على كل من الشجرة وكوكب الأرض كله. لذلك لكي تتعايش الطبيعة والبشر في المدن بصورة ملائمة، فمن الأفضل تقليل أوقات إضاءة المصابيح المركبة في الأشجار، لأقل حد. ولحماية صحة الأشجار، من الأفضل إزالة المصابيح من على الأشجار قبل ارتفاع درجات الحرارة وتفتح الأوراق في الربيع.