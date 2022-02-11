مسنون كوريون ينشؤون منظمة لمساعدة الحكومة في مواجهة تغير المناخ

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تجمع المسنون والمسنات الكوريون في الشوارع للتضامن والمشاركة في جهود الحكومة المبذولة لمواجهة تغير المناخ. بعد اللقاء الأول عبر شاشة الكمبيوتر بمناسبة اليوم العالمي للعمل المناخي، تجمع حوالي 700 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، وعقدوا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء أنشطتهم. سارع هؤلاء الكبار في التخطيط والتنظيم واللقاء والإعلان، وحول سبب الإسراع، قالوا إنهم آسفون في التأخر في مشاركة الشباب والمنظمات الرامية إلى حماية البيئة. حيث أنهم قد بذلوا قصارى جهودهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وعملية التصنيع، وافتخروا بمستوى النمو الذي حققته البلاد، لكنهم الآن أدركوا مدى المشكلة التي تواجهها البلاد والعالم في البيئة.

وتجمعوا لكيلا يتركوا أزمة المناخ والبيئة لأحفادهم، وأنشؤوا منظمة العمل المناخي للكبار وأعلنوا عن إنشاء المنظمة علنا خلال المؤتمر الصحفي في حديقة "تاب غول". هذه الحديقة التي تقع وسط العاصمة سيول ترمز إلى كبار السن، حيث كانوا يتجمعون فيها قبل الوباء. وقالت رئيسة المنظمة إن أزمة المناخ ليست مشكلة تقتصر على جيل معين، بل هي أزمة تواجهها جميع الأجيال وجميع الفئات بغض النظر عن الجنس والعمر والمهنة. كما أنها ليست مقتصرة على البيئة فقط، بل هي مشكلة اقتصادية وسياسية.

في هذا السياق، أعلنت رئيسة المنظمة عن أن أعضاء المنظمة المسنين سوف يقومون بأنشطة إيجابية لكن مختلفة عن أنشطة المنظمات الشعبية الأخرى التي تقيم مظاهرات في الشوارع، أو ترفع أصوات عالية، أو تقدم شعارات طموحة. بل سيعملون ببطء ولكن بصورة فعالة، مثلا يزورون المواقع التي تبعث المواد الملوثة للبيئة مثل محطات توليد الطاقة بالفحم، ويجرون حوارا مع المسؤولين ويناقشون معهم سبل حماية البيئة.





تجدر الأشارة الى أن نشاط جيل الكبار مختلف عن نشاط جيل الشباب. حيث يطرحون أفكارا مبدعة واقتراحات قابلة للتنفيذ، أو يلتقون بممثلي المؤسسات، والمرشحين للانتخابات الرئاسية. كما سيكتبون مقالات في وسائل الإعلام. ومن أجل ذلك، يتقاسمون شعارات فيما بين الأعضاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي. ويقول أحد الشعارات "سوف تحمي المسنات كوكب الأرض الأخضر!"، وهناك شعار آخر يقول: "توقفوا قبل أن نموت جميعا من مسن لعبة الحبار!". والذي يشير إلى الممثل المسن الذي شارك في مسلسل "لعبة الحبار".