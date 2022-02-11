تصاعد الجدل حول ادعاء الصين بملكية الزي الكوري التقليدي هان بوك

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تتركز عيون شعوب العالم على مدينة بكين التي تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية، لكن في أثناء ذلك، تزداد حدة التوتر فيما بين الصين وكوريا الجنوبية. وذلك بسبب ادعاء الصين ملكية الزي الكوري التقليدي "هان بوك"، قائلة إن الصين هي أصل هذا الزي تاريخيا. وفي خلال حفل افتتاح الأولمبياد ظهرت سيدات صينيات وهن يبلسن الزي الكوري، وردا على ذلك، احتج الشعب الكوري باعتباره بمثابة غزو ثقافي. في هذا السياق، قالت الصين إنها قدمت ثقافة القبيلة الكورية كأقلية في الصين، لكن الشعب الكوري لم يقبل ذلك، لأن هذه ليست المرة الأولى.

تجدر الأشارة الى أنه خلال حفلات الزفاف تلبس أغلب البنات الكوريات الفستان الأبيض، وكذلك الزي الكوري التقليدي. في هذا السياق، هناك ممثلة كورية مشهورة وضعت صورتها على شبكة التواصل الاجتماعي وهي تلبس الزي الكوري التقليدي، بمناسبة التصوير بفستان الزفاف قبل إقامة حفلة الزفاف. وفور وضع الصورة، تلقت حوالي 4600 رد من قبل صينيين. أغلبهم انتقدوا الممثلة قائلين إن هذا الزي هو زي صيني تقليدي أصلا، وتم تعديله، ووجهوا شكاوى في تسمية الممثلة بأنه زي كوري. ردا على ذلك، كتب الجمهور الكوريون مقالات تشجيعية، وأصبح حسابها على الإنترنت بمثابة معركة بين الشعبين الصيني والكوري بشأن ملكية الزي "هان بوك". وكان قد ظهر في الأونة الأخيرة مشاهد لبس الممثلين والممثلات الصينيات للزي الكوري في المسلسلات الدرامية، حتى انه لبس أحد الممثلين الرجال "غات" وهو نوع القبعة الكورية للرجال والمصنوعة من الخيزران. فوق ذلك فإن هذا الممثل قدم في حسابه على الإنترنت أن هذه القبعة "غات" نوع من الثقافة الصينية التقليدية، مما أثار جدلا. تشدد الصين على أن القبيلة التي تُدعى "تشو سون" المقيمة في الصين، لها ثقافة مشتركة مع شطري كوريا، مثل استخدام اللغة الكورية، وبالتالي تَعتبر أن الزي "هان بوك" الذي تلبسه القبيلة الكورية والشعب الكوري بشكل مشترك، هو نوع من الثقافة الصينية والكورية في نفس الوقت.